Subidón de Melody en Eurovisión 2025: así ha escalado España en las apuestas tras su debut en semifinales

Todo puede pasar este sábado, 17 de mayo, pero lo que es seguro es que Melody se llevará de Eurovisión 2025 uno de los recuerdos más especiales de su carrera. La representante de España en el festival volverá a interpretar Esa Diva en el St. Jakobshalle de Basilea (Suiza) con la misma fuerza o más que en la primera semifinal.

El pasado martes, día de la primera criba, España no se jugaba el pase a la final, ya que se clasifica directamente al ser miembro del Big 5 -junto a Francia, Italia, Reino Unido y Alemania-, si bien dejó un buen sabor de boca con su primera actuación. Este jueves, a las 21:00 horas, La 2 emite la segunda semifinal.

Australia, Montenegro, Irlanda, Letonia, Armenia, Austria, Grecia, Lituania, Malta, Georgia, Dinamarca, Chequia, Luxemburgo, Israel, Serbia y Finlandia son los países que compiten por volver a actuar en la gala del sábado, 17 de mayo. Se sumarán a los clasificados del martes: Noruega, Albania, Suecia, Islandia, Países Bajos, Polonia, San Marino, Estonia, Portugal y Ucrania.

Tras su exhibición, la abanderada española atendió a los medios de comunicación y comentó sus sensaciones de cara a la final. Y la verdad es que la de Dos Hermanas no pudo ser más clara ante los periodistas: "¿Tú sabes el temple que hay que tener para hacer una actuación así? Los crochés, la bata de cola, el tacón, el pelo, el bailarín, el sombrero... ¡Es que son mil cosas!".

Desde luego, a nuestro show no le faltaba detalle. Mario Ruiz, director artístico de España, ha potenciado el concepto que ganó el Benidorm Fest para llevarlo en su máximo esplendor a las tablas suizas: cinco bailarines, plataformas, dos 'modelitos', coreografía, juegos de luces, fuegos artificiales y hasta una pirueta final.

Todo está listo para el colofón final del 17 de mayo que tiene preparado Melody, que en este momento tiene las apuestas a favor. Ojo, habiendo arrancado su carrera eurovisiva sin apenas hacer ruido. Al terminar la preselección alicantina, la andaluza rondaba el puesto 33 en los pronósticos. Ahora está ocupando el 14 y tiene casillas en verde, lo cual significa que podría escalar posiciones en las próximas horas.

Eso sí, cabe recordar que a las apuestas hay que darles la importancia justa. Si no, que se lo digan a Red Sebastian, uno de los grandes favoritos a hacerse con el Micrófono de Cristal. Bélgica, con la canción Strobe Lights, no pasó la prueba de fuego y no se clasificó para la entrega del sábado. Otra favorita, la Chipre de Theo Evan, corrió la misma -mala- suerte, en una noche en la que solo se pronunció el televoto y que evidenció la necesidad de que también influyan los jurados en las semifinales.

Mientras tanto, Melody sigue a lo suyo, sacando pecho de Esa Diva del pasado martes: "Que haya salido así la actuación... Pues llega un momento que quien no nos quiera votar que no nos vote. Pero nos podemos sentir súper orgullosos. Es una actuación que vocalmente.. ¡Jolín!".

Además, expuso una pequeña queja respecto a la técnica del recinto basiliense. "Lo he comentado antes, el sonido y la musiquita estaban muy bajas. Yo ahí estoy muy pelada de coros. Voy llevando el peso de la canción todo el rato". Solo queda esperar que todo esté a punto para el gran día.