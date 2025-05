Adiós a María Patiño: ‘La familia de la tele’ comienza sus cambios y afectan de lleno a la presentadora

Sin saberse hasta qué punto formando parte de un guion, y hasta qué punto era cierto, ayer Belén Esteban dinamitó La familia de la tele, diciendo que estaba descontenta y que se quería ir, lamento al que se sumaron otros compañeros. Al final de la entrega, María Patiño aseguró que se estaban tomando decisiones desde los despachos de RTVE, y hoy se han comunicado. Y esto supone un giro de 180 grados en el espacio: María dejará de presentar el segundo tramo del magacín, y este pasará a manos exclusivamente a manos de Inés Hernand y Aitor Albizua. Al menos, durante este jueves.

“Ha llegado el momento de comunicarles a ustedes lo que va a ocurrir. No sé a partir de mañana, pero hoy sí. Tras la catarsis vivida ayer vamos a vivir cambios. Ya saben ustedes que las familias no siempre están unidas, cada uno tiene su papel en la familia. Y a veces se fragmenta. Por eso hoy mis compañeros Inés Hernán y Aitor Albizua serán los encargados de encabezar el segundo acto del programa”, expresaba al poco de arrancar el contenedor.

“Inés, Aitor, ¿qué vamos a ver a partir de las siete de la tarde?”, preguntaba la presentadora, dando paso a sus compañeros, que recogían el guante. “Estábamos diciendo justo antes en el RTVE Play que estamos escuchando las críticas, estamos escuchando y leyendo también todas las cosas que pedían y bueno, pues vamos a hacer un bloque un tanto distinto”, explicaban los comunicadores.

Así, en concreto, Inés y Aitor adelantaron que se contaría la historia de un niño al que sus compañeros de clase acosaban y han acabado dando una paliza, y cuentan con el testimonio de la madre. “De todo esto esta tarde vamos a hablar esto y muchas cosas más, pero con un poco de todo, y seguimos siendo parte de la misma familia”, insistían.

Belén Esteban fue quien abrió la caja de los truenos en La familia de la tele este miércoles al asegurar que no se siente cómoda en el formato, no le gustan los temas que se tratan y está pensando en tirar la toalla e irse. Esto ha provocado un efecto dominó entre sus compañeros, con Aitor Albizua asegurando que él no sabía que iba a ir a un programa de corazón.

Prometieron calmar la tormenta con la visita de dos altos directivos de RTVE que iban a informar sobre el futuro del magacín de La 1, visita que no llegó a suceder. Y minutos antes de que acabase el programa, Patiño explicó que se había “convocado una reunión de urgencia de los directivos de RTVE responsables de La Familia de la tele para acordar distintas medidas que afectarán drásticamente al programa”.

Y la primera medida sería esta, de dejar a María Patiño en el primer tramo, algo que parece dar a entender que los contenidos de corazón se centrarán en el primer bloque o acto, y que tras las series diarias el magacín adquirirá otro tono. Y con otros presentadores. Aunque formen parte de la misma familia.