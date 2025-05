Mercedes Milá se rompe en directo ante Sonsoles Ónega: "Me hubiera gustado amar más. No me suicidé, pero faltó poco"

Mercedes Milá ha reaparecido en televisión más auténtica que nunca. Invitada al programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, la periodista se sinceró profundamente ante Sonsoles Ónega. Con una franqueza que pocos se atreven a mostrar en televisión, Milá habló abiertamente sobre la depresión que superó, su vida amorosa y el vacío que dejó en ella la pérdida de sus grandes amores.

Uno de los momentos más intensos de la charla llegó cuando Milá habló de sus relaciones amorosas, que marcaron profundamente su vida. "Me paso la vida contando intimidades. Me hubiera gustado amar más en mi vida. Tener dos hombres en tu vida es poco", confesó.

Se refería a José Sámano, productor de televisión y su gran amor, con quien compartió más de dos décadas y varios proyectos profesionales; y a Carlos Castillo, 16 años menor, con quien vivió una historia intensa, pero dolorosa que terminó mal. "Fui muy feliz con Carlos también. Fue una pasión enloquecida, tipo Madame Bovary. No me suicidé, pero me faltó el canto de un duro, ¿sabes?", dijo visiblemente emocionada.

A pesar del sufrimiento, Milá no perdió su sentido del humor ni su aguda capacidad de análisis emocional. "Yo salía con Carlos porque era una locura y pensé que acabaría fenomenal, pero acabó fatal. Hay que ser gilipollas, por Dios", soltó sin filtros.

Aun así, confesó cómo conoció a Castillo: "Lo conocí en un telesilla esquiando y casi me caigo de lo guapo que era. La electricidad que teníamos fue inmediata. No nos separamos nunca más hasta que se fue, pero la marca de José es superior, más tranquila".

