Una soltera de Barcelona rechaza a su cita en 'First Dates' por sus experiencias con hombres: "Me da muy mal rollo"

Vuelve la magia de la tele, vuelve First Dates. Una noche más el dating show más famoso iba a conocer a los solteros más exigentes de España que venían dispuestos a encontrar el amor. Carlos Sobera es el encargado de amenizar cada una de las citas del restaurante, donde nunca falta el humor y la tensión de conocer a una persona en una cita a ciegas.

De esta manera, este martes uno de los solteros que acudiría al programa de Cuatro sería Miquel, de 33 años y procedente de Sabadell (Barcelona): "Llevo 16 años entrenando y he competido a nivel amateur en culturismo.Tengo unos buenos bíceps".

"Me divorcié a los dos años pero no fue tan dramático. Fue una decisión correcta en ese momento, podríamos haber seguido y llevarnos muy bien", relataba sobre sus últimas experiencias en el amor. "Me gustan mucho las mujeres y lo sé porque he probado las dos cosas. Tengo claro que me gustan las mujeres", no dudaba en confesar el soltero de Barcelona.

La afortunada que iba a conocer a Miquel sería Carla, de 25 años y procedente de Barcelona. "La gente cuando me ve suele decir que si voy al gimnasio o que si estoy muy fuerte. Si no se notara, haría algo mal", se presentaba ante las cámaras de First Dates.

La primera impresión de Carla sería muy positiva: "Cuando he entrado, lo he visto y me ha parecido guapo. Es guapete y cuando lo conoces más". "Físicamente me parece un bombón, súper guapa de cara y físico muy trabajado. Tiene muchas cualidades que me atraen", comentaba Miquel, por su parte.

MIquel, en 'First Dates'

"Me he movido en el mundo poliamoroso y he probado cosas diferentes. Con mi exmujer empezamos a abrir la pareja", le confesaba Miquel a su cita, en un momento de la cena. "Todo este tema no me gusta porque lo relaciono con el entorno y con los locales que frecuentan estas parejas. Tú solo tienes un corazón y puedes dárselo a una persona", opinaba la soltera catalana.

"Aunque seas un 10 en todo, me genera mucho rechazo", sentenciaba Carla los gustos de su cita a la hora de tener pareja. "Creo que le he parecido un chico interesante pero las cosas que le he dicho no van con ella", se daba cuenta Miquel sobre el rechazo que le generaba a Carla su relato.

Carla, en 'First Dates'

Durante un momento de la cita, ambos solteros respondían una serie de preguntas que el propio programa había propuesto en un juego. "No me siento atraído sobre el otro sexo, pero sí he compartido cama con otros hombres", hablaba sin tapujos el soltero de Sabadell.

Unas palabras que no convencieron, en absoluto, a Carla. "No puedo, me da un mal rollo. Lo siento, seré muy tradicional y monja. Te lo juro, que no me lo f... ni muerta", expresaba su completo rechazo hacia Miquel.

Momento de la cita entre Carla y Miquel, en 'First Dates'

"Me lo he pasado bien porque yo me lo paso bien, pero él tampoco... Me sabe mal", aceptaba Carla que no había tenido ese feeling con su cita de esta noche en First Dates. La decisión final estaba lista para sentencia. "Me gustaría tener una segunda cita porque se han quedado varios temas en el tintero", señalaba Miquel, con ganas de conocer más a la joven.

Por su parte, Carla no opinaba lo mismo: "Me has caído súper bien y me pareces interesante pero me ha faltado atracción. Yo acepto el pasado de una persona, tú me has dicho que has probado y no te gusta, me parece bien. Si estuvieras en ese mundo, te diría que no. Hay que probarlo todo porque vida solo hay una".