Alfonso Arús no se corta y opina sobre Melody y su mensaje a los eurofans de Finlandia: "En promoción, España arrasa"

Alfonso Arús le ha cogido el gustillo a comentar cada paso de Melody en Basilea, Suiza, antes de subir a las tablas del St. Jakobshalle para representar a España en Eurovisión. Eso sí, sus 'momentazos' virales no se quedan solo en el escenario, sino que también se producen fuera de él. La sevillana está encandilando a la prensa internacional con su gracia y desparpajo.

Este martes, 13 de mayo, Aruser@s ha enseñado a los espectadores la entrevista a nuestra abanderada de un periodista de la televisión pública de Finlandia, la YLE. "Vamos con Melody, ayer la vimos entregadísima con los medios de comunicación. Ha concedido una breve entrevista para los votantes o los eurofans de Finlandia", adelantaba el presentador de laSexta.

En plena alfombra turquesa, el evento que inaugura el festival, el reportero pillaba a Melody por banda y le decía en castellano: "Hola, diva, ¿cómo estás?". "Muy bien, feliz, contenta. I'm happy to be here", respondía la andaluza, mezclando español e inglés, como acostumbra. "Somos de Finlandia", le informaba el chico.

Ella, ni corta ni perezosa, aprovechaba el momento al máximo: "Pues para toda mi gente de Finlandia, que me votéis. Que todas y todos somos unas divas. Valientes y poderosas. Oye, hablas muy bien español". "¿Sí? Lo he practicado un poco para esto", admitía el joven, al que Melody vitoreaba: "¡Bravo! ¡Bravo!".

Tras ver el fragmento, Arús ha advertido a la audiencia: "Oye, cuidado, cuidado, porque se está metiendo al público de Finlandia en los bolsillos". "Es que se hace querer. La ves entregada", añadía Tatiana Arús. "Yo no sé qué promoción harán los otros concursantes, pero juraría que aquí arrasamos, ¿eh? En promoción, España arrasa", recalcaba Alfonso.

A continuación, el matinal de la cadena verde mostraba la llegada de Melody al complejo en el que se desplegaba esa alfombra turquesa, en un trenecito desde el que saludaba a sus fans con alegría. También la 'Divamanía' que se respira en las calles de la ciudad suiza, con el club de fans oficial de la cantante dándolo todo con Esa Diva.

"Pues ahí están los momentos de euforia", concluía Alfonso Arús. Y lo cierto es que al comunicador catalán no le falta razón. La promoción está surtiendo efecto y los movimientos en las casas de apuestas lo reflejan. Cuando ganó el Benidorm Fest, Melody rondaba el puesto 33 en los pronósticos. Este martes, antes de actuar en la primera semifinal de Eurovisión, es la 16ª.