Vuelco total de Melody en Eurovisión 2025: lo que dicen las apuestas de España a horas de su debut en Basilea

Eurovisión 2025 arranca este martes, 13 de mayo. La 1 emite a partir de las 21:00 horas la primera semifinal del festival, que este año se celebra en Basilea (Suiza). El St. Jakobshalle será el escenario en el que 37 países competirán por llevarse el Micrófono de Cristal y suceder a Nemo Mettler, que el año pasado ganó con The Code.

Islandia, Polonia, Eslovenia, Estonia, Ucrania, Suecia, Portugal, Noruega, Bélgica, Azerbaiyán, San Marino, Albania, Países Bajos, Croacia y Chipre son los 15 países que esta noche se juegan el acceso a la final del sábado, 17 de mayo. Se cuenta con el pase prácticamente seguro de Suecia, Bélgica o Países Bajos, favoritos para las casas de apuestas.

En esta primera criba, los espectadores también verán por primera vez las actuaciones en directo de dos miembros del Big 5 y de la anfitriona, Suiza, con Zoë Me y su Voyage. Esos dos estados son España e Italia. Por eso, entre los números de Estonia y Ucrania, Melody hará sonar Esa Diva en el escenario suizo. Concretamente, a las 21:31 horas.

Alma Bengtsson, Corinne Cumming, Sarah Louise Bennett UER [Melody deslumbra con un atrevido movimiento en su segundo ensayo sobre el escenario de Eurovisión 2025]

Cabe recordar que ambos países, junto a Alemania, Francia y Reino Unido, pasan directamente a la final por ser las televisiones públicas que más contribuyen económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER). Televisión Española no compite esta noche, pero nuestra representante por fin enseñará sus cartas y podrá realizar retoques de cara al sábado al concepto ideado por Mario Ruiz, director artístico.

Esta primera exhibición en el St. Jakobshalle podría provocar variaciones en los pronósticos eurovisivos. Así ha sucedido desde que la de Dos Hermanas ganó el Benidorm Fest 2025, con cada movimiento que ha ido trascendiendo de su candidatura. Y es que el pasado 1 de febrero, las apuestas eran entre poco y nada esperanzadoras con la abanderada española.

España se sitúa en la puesto 18, según las casas de apuestas, a 12 de mayo.

Melody partía del puesto 33. Número arriba, número abajo. Esa Diva no sedujo de primeras, pero aún quedaban algunos pasos importantes. El primero, la intensa promoción de la candidatura que la pública lleva realizando tres meses. El segundo, el giro que se le dio al tema, agregándole un sonido "más internacional". El tercero, la gira europea en las distintas preparties de Eurovisión, donde la cantante se metió al público en el bolsillo con su desparpajo natural.

¿El resultado? La intérprete de El baile del gorila se planta en la primera semifinal de Eurovisión 2025 oscilando entre el puesto 16 y 18, y con algunas casillas en verde, lo cual es buena señal porque significa que tiene visos de subir más posiciones incluso. La remontada es, ni más ni menos, que de unos 15 puestos.

"Las apuestas ni me dan ni me quitan"

Con todo, Melody se encuentra concentrada en hacer el mejor pase posible de Esa Diva. El pasado mes de abril, en declaraciones exclusivas a BLUPER cuando visitó EL ESPAÑOL, explicó: "Las apuestas son algo externo al evento. Otros años, las apuestas no se han cumplido. O sí. Ni me dan, ni me quitan".

"Tengo que estar al margen, enfocada en mi trabajo, que es hacer una buena actuación y dejar el listón artístico bien alto. El artista se ve en el escenario", expresaba entonces la artista. Y, consciente de que las apuestas no reflejan la realidad al cien por cien, Melody pisa las tablas suizas con la actitud de que el certamen no marca ningún punto de inflexión en su trayectoria.

"Ni soy la primera artista que va a Eurovisión que ya tiene una carrera, ni voy a ser la última. Quien va a Eurovisión sabe que está expuesto a poder quedar en un buen lugar o a quedar en un puesto que no te merezcas. El buen trabajo no te lo quita nadie", aseguró en la redacción de este periódico.