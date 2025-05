Josep Maria Mainat se sincera como nunca sobre Angela Dobrowolski: "Me reventó un bote de mermelada en la cabeza"

El inicio de temporada de Anatomía de... tuvo como protagonista a Josep Maria Mainat, casi cinco años después de que su exmujer, Angela Dobrowolski, intentase asesinarle. El programa de laSexta quiso reconstruir el caso con el afectado, que dio detalles de cómo desembocó su matrimonio en tal situación.

Con diez años de relación y dos hijos en común, la normalidad fue una constante en la pareja hasta poco antes de la pandemia. Luego, las discusiones empezaron a ser habituales y decidieron separarse. Fue en ese punto cuando la alemana comenzó a hacer "cosas muy raras", hechos que Mainat confesó a Mamen Mendizábal.

"Ella hizo un par de cosas muy raras. El día que le dije que me quería divorciar llamó a la policía y dijo que la estaba intentando agredir. Cuando vino la policía, se desdijo. 'No, no, ha sido una tontería'. Ahí ya vi que la cosa empezaba a desvariar", explicó el productor de televisión, añadiendo: "Un día se enfadó y cogió un equipo de sonido y lo tiró por el balcón".

"Cosas así te sorprenden mucho. Pensé que esa no era la persona que yo conocía. Tenía como brotes psicóticos", recordaba Josep Maria, poniendo el foco en una de las discusiones más fuertes de aquella época. Al parecer, Angela entró en cólera de tal manera que se dirigió a la cocina y le lanzó a Josep Maria todo cuanto encontraba a su paso.

"Ella empezó a tirarme cosas, me tiró el taburete del piano, una silla a la espalda... Y vi que iba directa la cocina, a los cuchillos. Me reventó un bote de mermelada contra la cabeza. Me quedé ahí sangrando. No le dije nada en ese momento, pero me fui de casa", expuso, mientras en pantalla se veían imágenes del brutal golpe en su frente.

Mamen Mendizábal, presentadora de 'Anatomía de...'. Atresmedia Televisión

"Es obvio que no había ninguna posibilidad de que ese matrimonio perdurase. Así que llamé a la abogada para que preparase los papeles del divorcio. Meses antes del intento de asesinato, yo me voy de casa y ella también. Cuando vuelvo, ella no está, o iba y venía. Estábamos técnicamente separados", revelaba.

Este radical cambio de personalidad, según Mainat, vino dado por un "tonteo con las drogas": "Pasó de tomar coca, que ya es grave, a tomar meta y otras drogas más duras que fríen el cerebro". Esas sustancias la acercaron "a lo peor del barrio chino de Barcelona, a pu..., gigolós, traficantes, ladrones y delincuentes".

La noche de autos fue la del 23 de junio de 2020, cuando Angela ya tenía trazado un plan para acabar con la vida de su marido. Eso sí, después, se habría arrepentido, como relató a la Audiencia de Barcelona. La mujer le inyectó varias medicinas que no son necesarias para su diabetes de tipo 2. Lo siguiente que recuerda el creador de formatos como Operación Triunfo es que un sanitario le despertase del coma en su cama.