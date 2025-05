Chanel Terrero no se corta y relata su encuentro con Melody: “La encerré en un camerino y le pregunté si estaba bien”

La Revuelta, una vez más, se ha llenado de música en directo este lunes. Y es que la cantante Chanel Terrero irrumpió en el teatro Príncipe Gran Vía para interpretar Antillas, su nuevo sencillo. Y, tras esto se quedó a charlar con David Broncano. Inevitable fue hablar con ella de Eurovisión, y, al respecto, habló un encuentro que tuvo con Melody, del que no ha querido ofrecer muchos detalles porque “soy leal”, pero del que se desprende que la artista andaluza no se encontraba bien.

“Tú fuiste a Eurovisión hace 3 años”, recordaba David Broncano. “Y el año pasado también”, le corregía la artista, que actuó como invitada en el número de apertura. “Allí está Melody. ¿Os conocéis?”, quiso saber Broncano.

“Yo la conocí a ella en una rueda de prensa”, detallaba Chanel, sobre un encuentro que tuvo lugar en el mes de marzo, y que pasó a la posteridad con ambas cantando Esa diva para TikTok. La sorpresa vino cuando Chanel desveló: “La encerré en el camerino y le pregunté: estás bien? Y le miré a los ojos, y ya no puedo decir más, porque soy leal”.

Broncano le pedía que diese más detalles al respecto, pero Chanel no quería soltar prenda. Lo más que pudo decir es que a Melody le pasa “lo normal, que son muchas cosas y muchas horas”. Y no quiso comentar mucho más de esa situación, aunque hace pensar que la representante española en Basilea no pasaba por su mejor momento.

Siguiendo con el tema de Eurovisión, Broncano quiso saber si los países ligaban entre sí, y Chanel lo confirmó: “Yo vi cosas, vi traqueteos”. Pero de nuevo se mostraba parca en detalles, por más que el presentador le intentaba tirar de la lengua. “Te voy a decir el país, pero no si es el representante, bailarín, bailarina… Alguien de Rumanía con España”, lanzaba, sin aclarar nada más. Aquel año, Rumanía estuvo representada por WRS, quien caló con su tema Llámame.

“Se metieron en los baños del estadio…”, seguía diciendo Broncano. “No pasó, pero me hubiera encantado que hubiera pasado”, sentenciaba la invitada, que aclaró que el flirteo no se producía durante la gala de la final de Eurovisión en sí, sino en los días previos.

De su nuevo sencillo, Chanel recordó que ella es natural de La Habana, de las Antillas, y de ahí el título del tema. Además, como homenaje a su tierra, llevó a David Broncano como regalo una caja de puros habanos. Sobre sus próximos proyectos habló de la gira que hará, sin querer anunciar cuándo arranca, porque su mánager, presente en el teatro, se lo impedía, pero avanzó: “Es una gira, de momento, de festivales y va a venir algo mejor”.

Del mismo modo, la invitada desveló que trabaja su seguridad con su psicóloga, y que pasó un año 2023 muy complicado por la industria: “Me obligaban a hacer cosas que no quería hacer. Me llevaban por un camino que no me estaba gustando. Le cogí miedo al estudio, a componer, lloraba porque no quería ir, y porque la gente esperaba algo de mí que no sabía lo que era”.