Belén Rodríguez, sin piedad contra Terelu Campos y Carmen Borrego: "Han hecho una m... de concurso en 'Supervivientes'"

La última semana, en Tardear, se vivió uno de los reencuentros más esperados de la televisión. Belén Rodríguez volvía a verse con la que fue su amiga, Terelu Campos. Un vibrante cara a cara donde, ambas, se echaron varios episodios del pasado.

Este lunes, Belén Ro estaría en el plató de Tardear para analizar cómo vivió ese intercambio de opiniones con la colaboradora de televisión. Además, no dudó en pronunciarse por la más inmediata actualidad que afecta a Terelu, es decir, su regreso a Supervivientes para realizar una misión especial.

El magacín vespertino liderado por Frank Blanco y Verónica Dulanto abordaría este asunto de primera mano. El tema en cuestión era si Carmen Borrego estaba celosa de esta nueva aventura de su hermana en Honduras. "Siempre se han ido comparando la una a la otra. Al final, es el concurso de Terelu porque el de Carmen ya fue. En su momento, fue la protagonista", apuntaba Gloria Camila.

"La idea de que fuesen las dos, no está nada mal", se atrevía a decir el presentador Frank Blanco. Por su parte, la periodista Leticia Requejo hablaba sin reparo: "Creo que Carmen no tiene ningún tipo de ganas de ir a Supervivientes, pero el hecho de que vaya su hermana y vuelva a ser protagonista le da un pelín de celos".

"Lo pasó tan mal en Supervivientes que yo creo que ella coge el protagonismo en los platós. Desde casa y comiendo", señalaba Marta López. "Siempre hubo la teoría de que las hermanas tenían celos, pero yo creo que de verdad no tienen celos la una de la otra", opinaba la periodista Marisa Martín Blázquez, presente en el plató del magacín.

Tampoco dudó en pronunciarse, Miguel Ángel Nicolás: "Carmen ha tenido gran protagonismo en los platós y cuando Terelu ha ido a Supervivientes, le ha pasaso lo mismso. Ha adquirido ese protagonismo que había perdido. Se ve como una segundona".

Aunque la verdadera sentencia la iba a realizar Belén Rodríguez: "Mi teoría es que las dos han hecho una m... de concurso. Han sido maravillosas y han dado contenido. A mí me parece oro puro y lo que hay que dar es espectáculo. Hicieron una m... de concurso, mientras el público a Carmen la machacó y a Terelu la alaban. Ahora, es la nueva Terelu y demás.".

Belén Rodríguez y Gloria Camila, en 'Tardear'

"Con todo el cariño, Carmen hizo mejor concurso porque Terelu no ha sido concursante", recordaba Miguel Ángel Nicolás sobre las diferentes condiciones con las que estuvieron en Supervivientes. Anteriormente a este debate sobre el regreso de Terelu a Honduras, Belén Ro habló con detalle sobre el reencuentro que vivió con ella, el pasado martes 6 de mayo.

"No voy a permitir que piensen que he hecho daño a Teresa Campos. Terelu es muy tramposa porque no puedo hablar de cosas", se defendía de las críticas la colaboradora de Tardear. "No me creí a Terelu", apuntaba directamente a la que fuera presentadora de Sálvame.

Belén Ro también señaló que Terelu hablara de su hermano, un asunto que le tocó la fibra: "Metió a mi hermano Pedo para que me ablandara". Además, también habló realmente bien sobre Carmen Borrego, hermana de Terelu: "Se ha portado como una hermana de verdad".