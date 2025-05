Alessandro Lequio se planta en pleno directo por el regreso de Terelu Campos a 'Superviventes': "Va cebadita"

Terelu Campos sigue siendo uno de los mejores personajes del universo Telecinco. La colaboradora confirmó, en De viernes, su vuelta a Supervivientes 2025 para realizar una misión importante en Honduras. Esta nueva aventura profesional supone una interrupción en sus compromisos teatrales.

Así, la malagueña ha pospuesto su obra de teatro del próximo 24 de mayo, en San Pedro del Pinatar (Murcia). Una decisión que ha estado envuelta de polémica y críticas. Sobre este asunto, no dudó en pronunciarse Alessandro Lequio, en Vamos a ver.

"¿Ya está de camino, no?", preguntaba directamente Joaquín Prat a sus tertulianos. "Hablé con ella, sobre si iba en las mismas circunstancias que el resto de compañeros, si iba a pasar hambre y vivir en la isla. Me dijo que sí. Estará igual que la otra vez y el tiempo que sea. No sé realmente qué va a hacer", explicaba, con lujo de detalles, el periodista Antonio Rossi.

"Igual oficia la boda garífuna entre Montoya y Anita", apuntaba Adriana Dorronsoro sobre una de las posibilidades que podría protagonizar la hija de María Teresa Campos. Por su parte, Pepe del Real señalaba que podría ser la encargada de realizar la unificación entre ambas playas. "Se podría llevar a Carmen Borrego", arrojaba su curiosa propuesta el presentador Joaquín Prat.

"No se puede decir que va con las mismas condiciones porque va cebadita y con el buche lleno", no dudaba en expresarse el tertuliano italiano. "Es una manera de decir que va a pasar las noches y dormir a la intemperie. Nunca ha ido en las mismas condiciones", recordaba Antonio Rossi sobre el paso de Terelu Campos en esta edición de Supervivientes.

Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

"Seguro que lo va a hacer de maravilla y nos va a dar muchísimo juego. A mí, me gustaría saber la programación de su obra de teatro porque a pesar de haber estrenado, sigue colaborando en De viernes y ahora va a Honduras. Simplemente, me gustaría saberlo".

"La veo muy ubicada desde que fue a Honduras, la que más de las Campos. Está más educada y formal. lo vende todo y tiene que responder a todas las preguntas. Me está gustando mucho Terelu, últimamente", hablaba sin reparo, Alexia Rivas sobre la colaboradora de televisión.

Por otra parte, sus compañeros de Cayos Cochinos viven ajenos al desembarco de Terelu Campos en la isla. En Supervivientes: Conexión Honduras, Álvaro Muñoz Escassi se alzaba con la victoria en 'La liga de los dioses' y tuvo que tomar una de las decisiones más importantes de su paso por el reality de supervivencia.

"Hay cinco comensales, uno de los puestos de la mesa te pertenece, pero lo puedes compartir con cuatro compañeros, los que tú elijas", le explicaba Laura Madrueño. El jinete eligió a Anita, Montoya, Borja y Álex para disfrutar de la recompensa. Así, excluía a los concursantes de Playa Calma y a Carmen Alcayde. "Lo decido con mucho dolor, la nominé yo, pero por si acaso nos fuéramos uno de los dos y yo no puedo ser, vamos a comer más pronto. Lo siento mucho", se disculpaba con Alcayde.