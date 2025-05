La vida actual de Dani Illescas: de separarse de sus padres con 16 años a su corta relación con Laura Matamoros

Daniel Illescas (Santa Perpètua de Mogoda, 1993) es un influencer y modelo con casi tres millones de seguidores en redes sociales (1,5 millones en Instagram y 1,2 en TikTok). Un éxito que ha alcanzado tras compartir su estilo de vida y sus aventuras por todas partes del mundo.

Su carrera como modelo empezó a los 16 años y coincidió con la separación de sus padres. "De repente la familia, ese lugar en el que siempre te has sentido protegido, se desmorona. Y todo tu mundo parece venirse abajo", relató en su primer libro publicado en 2019, 'Be part of it'.

Su madre se marchó a vivir al pueblo donde veraneaban en Castellón, mientras que su padre se trasladó a Tordera. Ante la tesitura de marcharse a pequeñas localidades y elegir entre su padre o su madre, su abuela Carmen se ofreció para acogerle en su casa del barrio de Poblenou.

Desde entonces ha creado un vínculo tan especial con ella. Dani Illescas presume en Mi fin de semana perfecto de haber cumplido todos los sueños de su abuela, como volar en helicóptero o vestirse de flamenca en la Feria de Abril.

La iaia Carmen reconoce en el docureality de 'El Rugido Producciones' la importancia de Dani: "Para mí no era un nieto, era un hijo. Los domingos le hacía chocolate deshecho para desayunar". Además, asegura que a Illescas le "gusta ayudar y las personas mayores".

Volviendo al modelaje, el catalán dio sus primeros pasos al abrir un fotolog (una especie de blog digital). Captó la atención de Miguel Ángel, un fotógrafo profesional, quien se convirtió en su padrino. Gracias al cual consiguió que las agencias confiaran en él.

No obstante, los ingresos del modelaje no eran suficientes, así que Daniel Illescas tuvo que buscarse la vida. Entre algunos trabajos de aquella época destaca el de un supermercado de camping y el de dependiente de ropa en una tienda de la marca Hollister.

Tras no poder cumplir con las difíciles exigencias del mundo de la moda, el catalán vio una oportunidad en las redes sociales y empezó a subir contenido. El resto es historia, pues millones de personas ven actualmente la intrépida vida y los numerosos viajes del influencer.

En 2019 mantuvo una relación de unos meses con Laura Matamoros. Desde 2021 su novia es Katia Gutiérrez-Colomer, también modelo e influencer. Con quien Illescas se ve formando una familia, según confiesa en Mi fin de semana perfecto. Katia, ocho años menor que él, le define en este documental como "la persona de mi vida".