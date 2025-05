Jorge Javier deja sin palabras a Boris Izaguirre en 'Hay una cosa que te quiero decir': "¿Por qué nunca tuvimos algo?"

Noche de confesiones la que se ha vivido este pasado 10 de mayo en Hay una cosa que te quiero decir. El programa invitaba a La Húngara y a Boris Izaguirre para apoyar a sus seguidores. Tras vivir un momento de lo más emocionante con la cantante, la llegada del escritor venezolano ha dejado inesperadas confesiones, con Jorge Javier Vázquez lanzándole una pregunta que le dejó perplejo: “¿por qué nunca tuvimos algo?”

Nada más pisar el plató, el de Badalona y el autor han bromeado sobre su larga relación mantenida en el tiempo, en la que ha habido varios altibajos. Ahora bien, lo que no esperaba el escritor de Villa Diamante y Tiempo de tormentas era que Jorge Javier lo convirtiera en uno de los invitados que reciben una sorpresa.

“Hay una cosa que te quiero decir, quiero sacar el sobre para decirte algo delante de toda España y que lo sepa todo el mundo”, comentaba el presentador, con el escritor con gesto de perplejidad. El conductor le pedía que se sentara en la zona donde acuden los invitados que reciben las cartas, mientras que se ponía en el otro lado.

Aprovechando la distancia, Jorge Javier le pedía silencio para lanzar una pregunta de lo más sorprendente. “Siempre he querido preguntarte algo y te lo voy a preguntar ahora”, comentaba el de Badalona con gesto nervioso y un tono más grave de lo habitual. “Estás poniendo voz de locutor de radio ¿Qué me vas a preguntar?”, reaccionaba Izaguirre.

El de Badalona optaba por realizar primero una entrada a su pregunta. “No lo recordarás, pero la primera vez que te vi en persona estabas entrevistando a Ricky Martin y yo pensé ¿pero este tío quién es, de dónde sale? Me asombró mucho y luego te convertiste en la gran estrella que eres, yo fui escalando un poquito”, comenzaba con su introducción.

Boris Izaguirre y Jorge Javier Vázquez en 'Hay una cosa que te quiero decir'.

“Hubo una época en la que empezamos a vernos y te quiero preguntar, Boris, para que me respondas de una manera sincera ¿por qué nunca pasó nada entre nosotros?”, le preguntó el presentador ya sin rodeos al escritor. Izaguirre no dudaba en responderle, en un tono claramente travieso.

“¿Tú no te has hecho esa pregunta a ti mismo? Yo estuve muy simpático en Barcelona, te dije 'si no te da apuro, la mesa de Crónicas Marcianas tenía mucho espacio’ y te dije nos podemos meter aquí abajo y salir por otro lado”, declaraba el autor, quien también admitía que nunca supo por qué no surgió nada entre ambos.

Boris Izaguirre y Jorge Javier Vázquez en 'Hay una cosa que te quiero decir'.

“Cada vez tienes más un tipo como Ricky Martin y esa sensación de una noche loca también la tienes pintada en la cara. Una vida loca contigo se podía vivir”, razonaba el venezolano, aunque todo apunta a un posible desencuentro en el pasado. Jorge Javier revelaba que él, sin querer, provocó que Izaguirre perdiese una gran amistad.

“Te quiero pedir perdón, para esto te he traído aquí. Sé que, por mi culpa, perdiste una gran amistad”, comenzaba, con Izaguirre interrumpiéndole para evitar que dijera el nombre de la persona. “Puede pasar algo si lo haces”, le advertía, ya con un tono más serio.

Jorge Javier y Boris, una amistad rota por un enredo

“Lo quiero hacer porque…”, continuaba el de Badalona, quien era nuevamente interrumpido. “Te dejaste llevar por tus instintos, tus gustos literarios y tus fantasías”, respondía el autor. El de Badalona decidía contar la historia que provocó que la amistad entre ambos periodistas no fructificase.

“Pero que no salgan nombres”, recordaba el presentador. Finalmente, ambos se sentaron juntos. Antes de ello, Izaguirre revelaba que el momento ocurrió “en una feria del libro”. “¡No lo digas!”, exclamaba el de Badalona.

Boris Izaguirre en 'Hay una cosa que te quiero decir'.

“Como escritor, has sido muy lanzado. Querías hacer comentarios entre plumas y terminó en un lío horrible”, añadía el autor venezolano, quien era interrumpido por Jorge Javier. “No quiero dar datos”, recalcaba Jorge Javier. “Sí, porque no se lo merece”, apostillaba Boris. “Fue un dramón innecesario”, añadía, señalando que “sucedió en la Puerta del Sol”.

Finalmente, ambos revelaban qué sucedió. “Yo tenía un amigo escritor, éramos muy cercanos. Le admiraba profesionalmente también. Él, de repente, aunque había sido heterosexual mucho tiempo y tenía hijas, decidió comenzar una relación con un escritor argentino, mucho más joven que él… ¡y que tú te lo cepillaste aquí en Madrid, en la Feria del Libro!”, revelaba Boris.

Jorge Javier Vázquez y Boris Izaguirre en 'Hay una cosa que te quiero decir'.

Jorge Javier se puso completamente rojo. “Muy mal. ¡Encima te lo presentó otro amigo mío! ¡Es de una endogamia que no tiene nombre! Él me criticó muchísimo. Me dijo que éramos unas diablas, unas demonias españolas haciendo daño a escritores sudamericanos. ¡Todo por tu culpa! Porque no te pudiste contener. Eso impidió que desarrolláramos una amistad muy bonita, como la que podríamos haber tenido”, compartía el venezolano.

“¿A raíz de esta historia tú te separaste de mí?”, preguntaba sorprendido Jorge Javier. “Un poco sí. Pensé que no tenías límites”, respondía Boris. Aunque no dieron los nombres, dada la información que revelaron, todo parecía indicar que se trataba del autor peruano Jaime Bayly. Abiertamente bisexual, mantuvo una relación con el escritor y periodista argentino Luis Corbacho, 13 años menor que él, y con el que rompió en 2009.

Precisamente, un vídeo en su portal de YouTube, publicado el 3 de diciembre de 2023, Bayly revelaba que no era amigo ya de Boris Izaguirre, con quien tuvo un muy comentado beso en los labios en 2005, y que hacía mucho tiempo que no se frecuentaban.