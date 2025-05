Giro en 'La Revuelta' de David Broncano: cambios en el orden de los contenidos y una posible nueva pregunta a los invitados

En el equipo de La Revuelta son conscientes de que el programa lleva semanas sufriendo una sangría en audiencias, así que se han puesto manos a la obra para introducir algunos cambios. Se desconoce si serán definitivos o no, pero parecen estar enfocados a paliar el mal momento que atraviesa David Broncano en cuanto a datos.

En el fondo, todo vino motivado por la baja de última hora del pintor Antonio López, que era el invitado de este jueves, 8 de mayo. El imprevisto obligó a Fernando Delgado, coordinador de invitados, a salir a dar explicaciones al público del teatro Príncipe de Gran Vía.

"Problemas con los invitados ha habido muchas veces, aunque últimamente llevábamos una buena racha. Hoy ha sido el día más loco, yo he llegado aquí sin saber si había invitado o no", explicaba Broncano, añadiendo que no se trataba de "un teatrillo" y que se había vivido una crisis real en producción.

Con todo, el presentador de Televisión Española prometía una "actuación musical chulísima" para el final de la entrega, la banda mexicana Morat. "Luego, hay una persona que no sé si es invitada o invitado. O si son invitados. Yo me he enterado hace cinco minutos", aseguraba el presentador de la pública.

Poco después, aparecía en el escenario Adriana Torrebejano. "Muchas gracias, ya nos has salvado el culo en repetidas ocasiones", reconocía Broncano. "Es un lujo que no tengamos invitado y que la invitada sea esta", añadía Ricardo Castella. La actriz contó cómo Delgado le llamó varias veces esa mañana y no pudo cogérselo por estar trabajando.

La fumata blanca pilló a 'La Revuelta' en plenas grabaciones este jueves. RTVE

Finalmente, lograron ponerse en contacto y Torrebejano aceptó la invitación in extremis. Eso sí, la barcelonesa aprovechó para hacerle un reproche al conductor de La Revuelta: "La última vez que vine, que también fue un favor, me sacaste diez minutos. Hoy, por lo menos, creo que voy a estar más".

Como dato curioso, en el transcurso de la entrevista a Adriana, se produjo la fumata blanca, pues el formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa se graba por la tarde. Además, de la charla, salió una idea que probablemente el espacio incorpore a sucesivas entregas: sumar a las preguntas clásicas una sobre incidentes con las autoridades.

Tras abandonar Adriana Torrebejano el plató, Jorge Ponce irrumpió en él para realizar su sección. Una decisión fuera de lo común, pues el bloque del humorista suele ir antes que la entrevista al invitado de turno.