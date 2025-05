Adiós al columpio y a la peineta: Melody se aleja del Benidorm Fest en su primer ensayo en Basilea

Se suele decir que lo bueno se hace esperar. Este jueves, Melody realizaba el primer ensayo de Esa diva sobre el escenario de Basilea, donde se celebrará Eurovisión la próxima semana, y fue la última en poder ensayar. El que fuese la última de la jornada no era casualidad, sino que se debía a la complejidad técnica de su propuesta. En la media hora de la que disponía ha llevado a cabo dos pases que han servido para ajustar detalles técnicos. Se trata de un show que es muy diferente del que le hizo llevarse la victoria en el Benidorm Fest.

Tanto es así que ya no está el columpio que la llevaba hasta el suelo al arranque de la canción, ni el trono con forma de peineta. Tal como ha adelantado RTVE, el número consta de tres partes diferenciadas, con una coreografía que se ha adaptado a la versión revamp. En la última de ellas, el dinamismo se adueña de la propuesta, e integra las montañas LED de la escenografía del festival. De momento no hay fotografías, y en vídeo no podrá verse un pequeño fragmento a partir del próximo sábado, tras el segundo ensayo.

El vestuario de Melody lleva la firma del diseñador Gustavo Adolfo Tarí. Un body de pedrería, con más de 15.000 cristales, con flecos, brillos y un intenso protagonismo del color plata es la principal nota de su vestuario. “Es la diva de hoy en día, la del gran escenario, la que podría estar cantando en Nueva York, en Las Vegas, en Los Ángeles o en cualquier gran escenario”, ha explicado Raúl Amor, figurinista de RTVE.

Tanto la dirección artística de toda la candidatura de España en Eurovisión, incluido el videoclip de Esa diva, están a cargo de Mario Ruiz. Con más de 15 años de experiencia en la industria musical, ha trabajado con artistas como David Bisbal, Aitana, Chanel, Manuel Carrasco, Enrique Bunbury, Fangoria o Pablo Alborán.

En el ámbito de Eurovisión, ha sido responsable del número de apertura de Eurovisión Junior 2024 en Madrid y de la actuación de Almácor en el Benidorm Fest 2024. Ruiz está especializado en propuestas visuales donde la coreografía ocupa un lugar central en la realización.

Vicky Gómez, Alex Bullón, Ana Acosta, Marc Montojo e Ivan Matías Urquiaga son los bailarines que acompañan a Melody sobre el escenario. Todos están a las órdenes de Mónica Peña y Álex Bullón, los coreógrafos de la propuesta española. Peña ha trabajado con artistas como Charlie XCX, Shakira, Anitta, Lola Índigo y Lali. Por su parte, Alex Bullón ha trabajado en Los Ángeles con artistas como Jennifer López, Camila Cabello, Miley Cyrus o Katy Perry en la Super Bowl. Como coreógrafo, ha colaborado con Kesha y Demi Lovato, y ha impartido clases privadas a Britney Spears.

"Hemos trabajado para que todo tenga sentido y vaya in crescendo, de menos a más, creando una impresión continua en el público. La idea es evitar subidas y bajones, y que el conjunto fluya de forma progresiva. Esperamos que guste mucho", aseguran los coreógrafos a RTVE.

Hay que recordar que la versión que escucharemos en Eurovisión de Esa diva no es la misma que ganó el Benidorm Fest en febrero. Y es que cuenta con una nueva producción que fue llevada a cabo por EIGHTY4 y Rick Parkhouse y George Tizzard de Red Triangle Records, productores con gran reconocimiento a nivel mundial. Entre sus trabajos figuran artistas como Green Day, James Arthur, Måneskin, Bastille, Camila Cabello, David Guetta, YUNGBLUD, Charlie Puth, 5 Seconds of Summer o Rauw Alejandro.

A finales de febrero, Melody estuvo trabajando con Parkhouse y Tizzard en su estudio de Christchurch, en Reino Unido. Las dos intensas sesiones de grabación dieron como resultado una versión renovada de ‘ESA DIVA’ con la idea de que la canción sea un viaje a través de referencias musicales. Por su parte, el arreglo musical de la parte clásica española de la canción la ha desarrollado una joven promesa de la producción musical, Guillem Vila Borras.