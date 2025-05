Jesús Vázquez: "Me parece increíble que vaya a cumplir 60 años. Es que no me lo puedo creer. Ya empiezan las goteras"

Jesús Vázquez regresa a Telecinco, a la que considera su "casa" para presentar La noche de los récords junto a Àlex Blanquer. Más de un centenar de aspirantes intentarán entrar en el mítico Libro Guinness World Records en las diez entregas que conforman este programa que tiene detrás el sello de Cuarzo, la productora de Supervivientes y La isla de las tentaciones.

De hecho, el propio Jesús intentará pasar a la historia para batir un récord. "Es algo en lo que soy el número uno. Puede ser cualquier cosa. A lo mejor soy el que se come más uvas a la vez y se las traga sin masticar", bromea sin dar pistas, aunque, presumiendo de ser el único presentador que queda de la primera etapa de Telecinco.

A punto de cumplir 60 años, Jesús Vázquez asegura estar en un momento de su vida en el que el mayor "éxito es tener tiempo para hacer lo que me dé la gana". Por eso, relativiza con todo. Tanto con los programas que le encarguen, como con los datos de audiencia: "Todo el mundo quiere ganar su franja, pero si no lo haces, ya no es tan grave".

La noche de los récords es una coproducción entre España e Italia -los récords en exteriores se han grabado en el circuito del Jarama y en el centro ecuestre La Abadía en Guadarrama- que cuenta con un espectacular despliegue. Chloe McCarthy y Mike Janela lideran el equipo de jueces adjudicadores que decidirán si el desafío ha sido superado con la mítica frase "You are officially amazing!".

¿Qué es primero que se te viene a la cabeza cuando te dan este proyecto?

Después de tantos años haciendo tantos formatos diferentes en Mediaset, este es único en su género. Cuando creía que ya lo había presentado todo en la vida aparece un programa que nunca imaginé que iba a hacer, que es ver a gente haciendo cosas que nadie más en el mundo puede hacer. Era un desafío hacerlo fuera de España y con un equipo básicamente italiano. Me apetecía muchísimo porque hacía mucho que no trabajaba fuera. Italia es un país que amo.

Imagen de una de las entregas de 'La noche de los récords'.

Al tener contrato de cadena con Mediaset, ¿puedes elegir los formatos que te van proponiendo los jefes?

Digamos que Mediaset y yo tenemos un entendimiento después de tantos años. Ellos ya saben los programas en los que yo me siento cómodo. Quieren mantenerme para cuando llega un formato de estas características, que es una gran apuesta, una gran inversión, porque tengo una trayectoria bastante blanca. Aunque he hecho de todo, desde Supervivientes hasta Mujeres y hombres y viceversa.

No sé por qué, pero la imagen que proyecto y que Mediaset quiere tener de mí es la de que puedo ponerme en cualquier momento a los mandos de un programa blanco y familiar. Casi siempre, lo que me ofrecen, me gusta. Y cuando no, le doy la vuelta, y me lo tomo como un reto.

¿Por ejemplo?

Cuando Vasile me ofreció MYHYV se me paró el corazón al principio. Era entrar en un mundo que yo no controlaba. No había hecho programas de esas características. Pero luego me fui a casa, me lo pensé y dije '¡prueba!'. Y, al final, hasta me lo pasé bien. Cogí cariño a los chavales porque detrás de ese griterío, había unas personas muy saladas. Con algunos de ellos sigo teniendo buena relación.

"Cuando Vasile me ofreció 'MYHYV' se me paró el corazón al principio. Era entrar en un mundo que yo no controlaba"

Mencionabas Supervivientes. La noche de los récords está producido por Cuarzo, la misma productora que está detrás del reality ahora mismo. ¿Volverías a abrir esa puerta?

Estoy en un momento de mi vida en el que no llamo a puertas, espero que me llamen a mí. Ahora son muchos presentadores y en mi época sólo éramos dos: primero con Mario Picazo y luego con Eva González. Y sólo había una gala semanal. Que me dicen que lo haga otra vez, yo felicísimo con Supervivientes. Pero es verdad que sería hacer lo mismo otra vez. Me interesa probar cosas que no he hecho nunca.

¿Qué te queda por hacer entonces?

No lo sé. Lo que venga, vendrá. Estoy a punto de cumplir 60 años pasado mañana [el 9 de septiembre] y quiero empezar a tomarme la vida de otra forma. He peleado mucho por tener una carrera y, de repente, cuando cumples años, las cosas importantes van cambiando de prioridad. Ahora mismo, el éxito para mí, es poder tener tiempo para hacer lo que me dé la gana. O no hacer nada. O viajar por el mundo con mi marido. Si yo mañana, cierro la puerta, yo seguiría viviendo igual de feliz. Mi vida no cambiaría nada. A mí me encanta la tele y cada vez que me pongan un caramelo delante, diré que sí.

¿Cómo llevas el llegar a los 60?

Ahora empiezo a llevarlo bien, pero me ha costado. Después de cumplir 59 he pasado un año muy malo porque ya cambio de piso y subo al sexto. Me parece increíble que vaya a cumplir 60. Es que no me lo puedo creer. Y ya empiezan las goteras. Cuando me hice el chequeo, el médico me dijo: 'Estás muy bien, pero tienes un poquito alto el colesterol'. Me estoy cuidando mucho en los últimos meses.

"Me he quitado de ver las audiencias... salvo la mía. Hacer un programa es mucho más que un número"

Tras haberte rodeado de personas que superan sus límites, ¿te han hecho cambiar la forma de mirar la vida?

Yo comulgo con la idea de que hay que apuntar al infinito para llegar a la luna, y siempre he ido a por todas. Me he sentido muy identificado con la gente, sobre todo con aquellos que tenían problemas de pequeño y que decidieron tomar el camino de luchar. A mí me han pasado cosas terribles en la vida. No me quiero emocionar, pero en lo que llevamos de año se han muerto dos amigos muy queridos y muy de golpe. Cuando la vida te sacude, lo hace fuerte. Me he quedado desolado, pero he dicho 'nene, hay que seguir pa'lante'. Así que, no me han cambiado mucho mi mentalidad porque es la mía: la de luchar y luchar.

El éxito te llegó a una edad muy temprana. ¿Qué le dirías al Jesús Vázquez de hace 30 años?

Le diría que quizás no se lo tomara tan a pecho porque cuando luchas tanto por el éxito te obsesionas y a veces no lo disfrutas. Estás deseando lo siguiente y lo siguiente. No me arrepiento de nada, porque todo lo que he hecho me ha llevado adonde estoy. Cuando tienes 20 años no sabes dónde vas o cuánto te va a durar el éxito.

"Todo el mundo quiere ganar su franja, pero si no lo haces, ya no es tan grave"

Las audiencias han cambiado mucho. ¿Cómo te las tomas ahora?

El share que se hacía antes ya no existe. Los 50% de La Voz 1 eso no lo hace ni el fútbol. Todos hemos ido cambiando la percepción de lo que es el share. Evidentemente, todo el mundo quiere ganar su franja, pero si no lo haces, ya no es tan grave. Al menos para mí. Es una sensación que comparto con gente de la empresa. La audiencia de ahora no es tan importante y bueno, si quedas segundo, la curva no ha ido mal, tenías más 'publi' que el de enfrente... De repente hay un montón de argumentos que sirven para suavizar el no liderar la franja.

Jesús Vázquez y Àlex Blanquer.

Y os confieso algo. Hasta hace un año veía los datos de audiencia todos los días, pero ya me he quitado. No miro ni una sola audiencia... salvo las mías. Hay que relativizar este tema porque a veces los que estamos dentro de la tele, estamos obsesionados con un número. Y hacer un programa es mucho más que un número. Hay que contar con las nuevas formas de difusión y con cómo ha cambiado el consumo. Este mundo está sufriendo una transformación y nos tenemos que adaptar.

¿Cómo valoras esta nueva etapa de Telecinco en la que ha apostado por contenidos más blancos, huyendo de polémicas?

Yo no voy a valorar. No me corresponde a mí porque yo no soy el que programa ni el que el toma estas decisiones. Seguimos siendo una tele muy fresca, muy actual y muy pegada a la actualidad. Las variaciones que han querido hacer los responsables, que para eso les pagan, hechas están. Seguimos manteniendo una imagen que no ha cambiado tanto. Nos gusta contar y ver cómo vive la gente ante situaciones extremas, o en una casa, o cuando su pareja le es infiel. Eso es un sello de Telecinco que no se ha ido con el cambio. No hubiera sido buena idea darle un vuelco completo al canal, hay algunas señas que nos identifican.

"Telecinco sigue siendo una tele muy fresca, muy actual y muy pegada a la actualidad"

Luego tenemos formatos, como los que hago yo, como Bailando con las estrellas, y también nos vienen a ver. Mi valoración es que las cosas van por donde tienen que ir y los datos creo que van mejorando. Digo creo, porque me lo ha dicho Jaime Guerra antes de comenzar la rueda de prensa. Hemos pasado nuestro momento, todas las cadenas lo pasan. Son ciclos. A veces se baja y otras se sube. Hemos tenido esa pequeña crisis, pero estamos empezando a subir.

Al hilo de los récords, ¿cuál crees que es el tuyo a lo largo de todos estos años de profesión?

Yo pisé por primera vez estos estudios, en la incipiente Telecinco, en 1990. Desde entonces, no he parado de trabajar. Y en 2025, sigo sentado en el salón de los mismos estudios Roma donde empecé. Soy el único presentador que queda de la primera etapa. Son 35 años. Tuve alguna salida a otras cadenas, pero como el hijo pródigo, he vuelto siempre. Esta es mi casa.

Jesús Vázquez en 'Hotel Glam' junto a Yola Berrocal y Malena Gracia.

De todos los programas que has hecho, ¿por cuál te paran más por la calle?

Siempre lo hacen por mis favoritos. Hotel Glam hay gente que me sigue hablando de él. De Gente con chispa, que lo hacía en las autonómicas, donde había que meter las manos en urnas con bichos. Y el de las cajas, es decir, ¡Allá tú! Hacer La Voz o Supervivientes está muy bien, porque son transatlánticos, pero a estos programas les guardo un cariño muy especial porque fui muy libre, feliz, y que no estaba sujeto a un guion y hacía lo que me daba la gana.

"El regreso de 'Hotel Glam' lo propuse hasta la saciedad, pero a día de hoy, sería difícil hacerlo"

¿Crees que podría volver Hotel Glam?

El regreso de Hotel Glam lo propuse hasta la saciedad, pero a día de hoy, sería difícil hacerlo. Vivimos tiempos complicados y antes se hacían cosas muy locas que hoy en día no sé si vendría gente de esta que le encanta poner querellas.