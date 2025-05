'Tardear', obligado a interrumpir el reencuentro entre Terelu Campos y Belén Rodríguez: "Hay cuestiones legales, no podemos"

Llegó uno de los días más esperados en Telecinco. Terelu Campos debutaba como colaboradora en Tardear, el magacín vespertino de la cadena de Fuencarral. La hija de María Teresa Campos es una de las apuestas del programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto para luchar contra el estreno de La familia de la tele, el heredero de Sálvame, en TVE.

Terelu tiene varias cuentas pendientes con sus mayores detractores. Pero, este martes iba a vivir un esperado reencuentro con otra de las colaboradoras del programa. Belén Rodríguez fue su amiga y compañera de Terelu Campos, pero se distanciaron. Este reencuentro se vería interrumpido por el programa a causa de varios temas legales que abordaron en directo.

Siguiendo el juego planteado por el magacín, Terelu hizo su entrada triunfal al plató con botella de agua y yogur en mano. Tanto Frank Blanco y Verónica Dulanto se ofrecieron a ayudarla. El catalán le removía el yogur a gusto de la colaboradora y Dulanto le abría gustosamente la botella de agua. "Sin abrirlo, lo agitas y listo. Así, no quedan grumos", le recomendaba Terelu.

Después, la andaluza dejó claro que "nunca había ocurrido nada" entre Alessandro Lequio y ella. Y sobre los testimonios sobre su etapa de presentadora en Telemadrid, se limitó a decir que "las críticas vienen de personas nada exigentes". "En 7 años alguna mala contestación di", también apuntó la que fuera presentadora de Con T de Tarde.

Pero el plato fuerte del día iba a ser su reencuentro con Belén Rodríguez. Antes de recibirla en plató, Terelu dejó dos titulares contundentes sobre la que fue su amiga: "Es falso que no me haya interesado por su enfermedad" y "ella sabe que se dejó guiar por una persona que no era buena". Unas declaraciones que prometían un interesante reencuentro, poco después.

Terelu Campos y Belén Rodríguez, en 'Tardear'

En primer lugar, Belén Ro se dirigía directamente hacia Terelu: "No esperaba nada de ti. No teníamos relación. Me llamaste por el tema de tu madre y te lo agradecí. Me sorprendió que dijeses que eras mi hermana, yo no lo diría de ti. De repente, desapareciste".

"Podría haberte escrito. Te veía feliz con personas que han formado parte de tu vida y de la mía. La culpa es mía y no le voy a echar la culpa a nadie. Esto no hubiera pasado si hubiéramos tenido la relación de antes. Sigo pensando que eres mi familia", explicaba Terelu Campos.

"Hay ciertos temas que no puedo hablar, de momento. Si quieres lo hablamos por privado. Quiero que tengas claro que yo a tu madre la he querido y cuidado como si fuera mi propia madre. Nunca hubiera hecho nada para dañarla lo más mínimo", señalaba Belén.

Reencuentro entre Belén Ro y Terelu, en 'Tardear'

"Yo no lo he creído ni percibido así. Nunca entendí que se jactaran en un momento de vulnerabilidad de mi madre. Todo esto venía de una persona que, en ese momento, era de tu máxima confianza y amistad", hacía referencia Terelu sobre un episodio vivido con el programa Sálvame y con el colaborador Kiko Hernández como protagonistas.

"Si tú te creíste ese tema, es tu problema y no el mío. No puedo hablar y no quiero. No volveré a hablar en mi vida, no me interesan nada", señalaba, de forma velada, los problemas judiciales que mantiene con algunos de los que fueron sus compañeros en Sálvame.

"Me pongo en tu lugar. La persona que intentaba hacerme daño, a mí y a parte de mi familia, a través de mi madre y de ti, era esa persona. Yo no entendí que te dejaras involucrar por algo, que tú sabías, que era doloroso", echaba en cara Terelu la actitud que tuvo Belén Ro en esa etapa.

"A mí me hiciste mucho daño. Si contara toda la verdad, no quedarías en buen lugar", le contraatacaba Belén. "Tú has participado del programa donde hemos trabajado tantos años", apuntaba Terelu sobre el pasado de Belén en Sálvame.

Frank Blanco, obligado a interrumpir el reencuentro de Terelu y Belén, en 'Tardear'

"Yo me fui de ese programa y estuve tres años fuera", añadía también Terelu. "Que no fue el mejor momento de mi vida, el gritar de una casa a otra, tu nombre; pues evidentemente no", parecía pedirle disculpas Terelu sobre un episodio del pasado.

"Es un delito, grabar dentro de las casas ajenas. Me voy a callar ya", ponía punto final Belén a la conversación. En ese momento, Frank Blanco interrumpía el reencuentro entre ambas: "Vamos a parar aquí, no sea que crucemos una línea roja que nos arrepintamos. Hay cuestiones legales en las que no podemos entrar. Os saco de aquí". Finalmente, ambas colaboradoras se fundieron en un abrazo y siguieron conversando con el resto de colaboradores.