Natalia Sánchez, rotunda sobre la infancia de Víctor Elías en 'Y ahora Sonsoles': "Todo tiene su lado oscuro"

Natalia Sánchez está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera: acaba de llegar al capítulo 300 de Sueños de libertad, serie en la que da vida a Begoña, una mujer luchadora que se ha ganado el cariño de los espectadores.

Es precisamente por el motivo del aniversario que se sentó en el plató de Y ahora Sonsoles, programa de Antena 3, donde habló amplio y tendido sobre ciertos temas como su trayectoria profesional, así como de las personas con las que coincidió en su infancia, tales como Víctor Elías, quien fue su hermanastro en Los Serrano y con quien tuvo una relación de seis años fuera de la ficción.

Dada su cercanía, Sonsoles Ónega no dudó en preguntar sobre el capítulo en el que coincidió con el madrileño, quien confesó hace un par de meses que durante su juventud se volvió adicto a las drogas, aislándose de sus amigos y familiares por completo. "¿Entre vosotros hablabais de lo que estaba pasando en ese momento de vuestras vidas?", cuestionaba la presentadora.

"No podíamos porque no había nadie más en esa misma situación", respondió sin titubear. El éxito les llegó de golpe y algunos actores del reparto, como Víctor Elías, eran demasiado jóvenes. "Todo tiene un lado oscuro. Cuando eres pequeño eres muy vulnerable y estás más expuesto", puntualizaba ante las cámaras.

Para Natalia Sánchez, Víctor era una persona muy importante en su vida. "Yo sin él no podía haber gestionado esta etapa. Al final compartimos muchas cosas y él tenía una vida muy difícil. Nos apoyábamos como te apoyas en clase o tu familia", confesaba abiertamente.

Sonsoles Ónega y Natalia Sánchez. 'Y ahora Sonsoles'.

Ante tales confesiones, los tertulianos no dudaron en expresar su opinión al respecto: "Erais como una familia", se escuchó decir desde plató. Ana Obregón no tardó en intervenir. "Natalia, ¿no hablabais con vuestros padres?", preguntó a la invitada. "Gracias a tener el apoyo de mis padres he podido transitar el proceso de una forma maravillosa", respondió sin titubeos la madrileña.

Tanto para Víctor Elías como para ella, el peso de la fama llegó a muy temprana edad. Es por ello que Sonsoles Ónega lanzó una pregunta que le tocaría el corazón. "¿Tú no has sentido esa presión como en el caso de ellos?", cuestionaba la presentadora. "Lo he gestionado lo mejor que he podido. Voy a terapia desde los 11 años, creo que es necesario. Pienso que la terapia es muy útil para poder verbalizar lo que sientes sin que te juzguen", expresaba, confesando que acudir con psicólogos es una de las mayores herramientas a las que se puede optar.