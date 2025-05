Joaquín Prat se planta en pleno directo por el último fichaje confirmado en 'Tardear': "Vaya nómina tiene"

Días de nuevas incorporaciones a las sobremesas de Telecinco. Tardear continúa apostando por nuevos rostros para sus tertulias para contraatacar ante el estreno de La familia de la tele, en TVE. Rostros mediáticos y queridos por los espectadores son los nuevos protagonistas del magacín liderado por Frank Blanco y Verónica Dulanto.

Sobre estos nuevos fichajes, no dudó en hacerse eco el presentador de otro de los programas estrella de Mediaset. En este caso, Joaquín Prat no dudaba en expresarse sobre esta revolución que se está llevando a cabo en Tardear. "Vaya nómina tiene", apuntaba Prat sobre el asunto.

El pasado lunes, Paola Olmedo, expareja de José María Almoguera, hacía su debut en la pequeña pantalla como colaboradora de televisión y no dudaba en hablar sobre su exnuera, Carmen Borrego. La colaboradora de Vamos a ver respondería a las últimas declaraciones de Olmedo.

"No voy a contribuir a que exista una mala relación. Creo que entre todos tenemos que hacer el esfuerzo porque hay un bebé y se lo merece todo. Insinuar muchas veces es peor que decir las cosas e insinuar que José ha llamado a la fuerza es absurdo", explicaba Borrego en pleno directo.

Además, la hermana de Terelu Campos quiso dejar claro que no tiene nada contra su exnuera: "Yo la respeto, pero no me gusta que se insinúen cosas si no lo tienes claro. Pongo la mano en el fuego por mi hijo porque sé que no ha llamado a la prensa. Vende, pero no ha llamado".

Posteriormente, la presentadora Adriana Dorronsoro daba paso a otros temas de la crónica social: "Ayer, en Tardear, también estuvo Gloria Camila y así ha reaccionado". En ese justo instante, Joaquín Prat, muy incrédulo, interrumpía a su compañera: "¿También va a ser colaboradora de Tardear? Vaya, menuda nómina tienen los compañeros de Tardear. ¿Les caben todos en el plató?".

"Claro. Nosotros también tenemos a Carmen Borrego y a Alejandra Rubio", recordaba Dorronsoro sobre los colaboradores más famosos que forman parte del plantel de Vamos a ver. "Las comparaciones son odiosas, si no te importa", apuntaba Borrego sobre el asunto.

En la actualidad, Tardear se ha reforzado con grandes nombres de la crónica social. Primero fue José María Almoguera, que se incorporó al magacín tras su paso por Gran Hermano VIP. También hay que apuntar el nombre de Gloria Camila, la hija de Ortega Cano, que volvía a la televisión con colaboraciones en las tardes de Telecinco, tanto en Tardear como en Fiesta.

El último bombazo de Tardear se hará realidad este martes. Todo apunta a que Terelu Campos se convertirá en colaboradora fija del magacín y responderá sobre todas las críticas recibidas por su pasado como presentadora en Telemadrid.

La nueva etapa de Tardear también ha apostado por nuevos colaboradores como Belén Rodríguez, Charo Vega, José Antonio Canales Rivera, Marta Peñate o Kike Quintana, sobrino de la presentadora Ana Rosa Quintana.