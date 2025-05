El motivo por el que Risto tuvo que cambiarse de lado en el 'Chester' con Page: "No veo por el ojo derecho"

Con una semana de retraso por el apagón que paralizó todo el país, Cuatro estrenó este lunes, 5 de mayo, la nueva temporada de Viajando con Chester. El encargado de romper el hielo con Risto Mejide fue Emiliano García-Page, en una entrevista en la que se sinceró sobre distintos aspectos de su mandato como presidente de Castilla-La Mancha.

Antes de que arrancase la charla en sí, seguramente los espectadores del formato de Vodevil TV repararon en un detalle. El presentador no estaba sentado en su lado habitual del sofá, sino a la izquierda. Así fue la disposición por petición de García-Page, con un problema de visión en su ojo derecho.

"Ha habido una cosa en este Chester que los espectadores verán. Yo, por primera vez, me he sentado a este lado. Me han dicho: 'Siéntate aquí porque lo ha pedido él'. ¿Por qué me has dicho que me siente a este lado?", preguntó el publicista. "No veo con el ojo derecho de nacimiento", señaló el invitado.

"¡No me digas! No lo sabía", exclamó, atónito, Mejide. "No veo. Tengo una parte del ojo un pelín más pequeña, milimétricamente. He ido a muchos sitios. Desde el primer momento, me dijeron que no tenía arreglo. Si me tapo el ojo con el que veo, que, por cierto, veo con él con más fuerza de lo normal, empiezo a recuperar vista en el otro", explicó.

Sin embargo, por esta malformación, su ojo derecho "nunca llegaría a ser útil del todo". "Claro, es que mientras funciona el operativo, el otro está parado", añadió Page. El comunicador quiso seguir indagando: "Pero, ¿puedes conducir y todo? Porque, para entendernos, no ves bien en 3D. ¿Las distancias...?".

Risto Mejide y Emiliano García-Page, en el primer 'Viajando con Chester' de la temporada. Mediaset España

"Tengo limitación. Durante mucho tiempo, tuve que renovarme el carné cada año. Una tortura. Es muy importante tener varios retrovisores, para que no haya puntos ciegos. En política, hay que tener GPS y saber orientarte. Y evitar los puntos ciegos", expuso el toledano, haciendo amago de entrar en materia.

Risto captó el mensaje a la perfección y decidió aludir a las discordancias del político con su propia formación, el Partido Socialista: "Sobre todo con los tuyos, ¿no?". "Bueno, con todos", respondió Page, quitándole hierro al tema.

Viajando con Chester arrancó etapa este lunes -de La Fábrica de la Tele ha pasado a manos de Vodevil TV- marcando un correcto 6,6% de cuota de audiencia, con 580.000 espectadores. En sucesivas entregas, se sentarán en el sofá de Risto personalidades como Iker Jiménez, Antonio Orozco, Marina Rivers o Raquel Orantes.