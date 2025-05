Antonia San Juan desvela en 'La Revuelta' de Broncano el dinero que tiene en el banco: "Ahorro, sí, pero no me privo de nada"

Antonia San Juan fue la encargada de abrir la semana en La Revuelta. La actriz acudió al programa de David Broncano a presentar su nueva película, Lo carga el diablo, en la que interpreta a una sicaria realmente particular. Más allá de la promoción, quien dio vida a Estela Reynolds en La que se avecina no se cortó ni un pelo en hablar de dinero y relaciones sexuales.

"A mí no me han dado mucho chance en esta profesión. Las marcas jamás han contado conmigo", desveló San Juan ante la pregunta económica de Broncano, que bromeó: "¿Pocas publicidades? ¿Ni de palitos de cangrejo?". "Ninguna", respondió entre risas la entrevistada de este lunes, 5 de mayo.

"Tampoco es que me hayan ofrecido mogollón de series, ni mogollón de películas, ni nada. Lo que pasa es que he sido lista", aceptó la de Las Palmas de Gran Canaria. En este punto, David quería saber si Antonia era una persona "ahorradora". "No, no he ahorrado. Ahorro, sí, pero sin privarme de nada", reconocía, que habló abiertamente de su acaudalada cuenta del banco y dio una cifra: un millón de euros.

En el espacio de La 1, quedó muy clara la filosofía de vida de San Juan: "Algún día me voy a morir y se lo va a quedar todo mi sobrino. Y es una m... Yo, el bolso que me apetece, me lo compro. Si me apetece ir a un sitio bueno, bueno, a comer, porque me gustan los sitios buenos, buenos, pues me lo gasto".

"Si un día me muero, lo que me espera es un p... cajón, como cualquier mamífero. Así que yo no creo que nadie esté esperándome en ningún lado", remarcó la también directora de cine, que agregó, en tono irónico: "Por lo tanto, entre pitos y flautas, pues un millón de euros escaso".

Respecto a su vida íntima, la canaria reveló: "Yo he estado 14 años en pareja siendo fiel, aunque la gente no lo crea. Después, estuve 16 años de matrimonio con otro y fui más fiel todavía", expuso, asegurando que, por lo tanto, solo se había acostado con dos hombres en 30 años.

Antonia amenazó con abandonar el programa cuando Broncano insistió en varias ocasiones si había tenido alguna aventura entre esas dos relaciones: "Como lo vuelvas a preguntar, me voy". Acto seguido, San Juan asumió que llevaba 4 años sin mantener relaciones sexuales por no gustarle los hombres de su quinta y considerar demasiado jóvenes a los de menos edad.