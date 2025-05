La vida actual de Edurne: de trabajar para una empresa de perfumes a estrenarse como coach en 'La Voz Kids'

Edurne brilla con luz propia en la televisión española. Cantante, actriz, compositora, modelo, presentadora... y ahora también entrenadora en La Voz Kids. Su carrera, tan versátil como consolidada, no deja de evolucionar, pero hay algo que permanece: su conexión con el escenario.

Desde que en 2015 representó a España en Eurovisión con Amanecer, su nombre quedó grabado en nuestra memoria. Aunque el resultado no fue el esperado, ocupó el puesto 21 de 27, su actuación marcó un antes y un después. Aquel paso por Viena le abrió nuevas puertas, y apenas un año después se convirtió en jurado de Got Talent España, donde ha permanecido durante varias temporadas como uno de los rostros más carismáticos del programa.

Ahora, Edurne da un nuevo salto en su trayectoria televisiva como coach de La Voz Kids. En su debut, no tardó en hacerse con su primera concursante: Daniela, una niña de solo 8 años que el año pasado no logró superar las audiciones a ciegas, pero que esta vez conquistó al instante a la artista madrileña.

Edurne nació el 22 de diciembre de 1985 y desde pequeña dejó claro que lo suyo era la música. Con solo 7 años formó parte del grupo infantil Trastos, con el que incluso llegó a actuar en el mítico programa de TVE Música sí. Su gran salto llegó en 2005, cuando se convirtió en una de las concursantes más recordadas de Operación Triunfo.

Durante su paso por la academia, demostró su capacidad para adaptarse a cualquier estilo con interpretaciones tan variadas como Duele el amor, de Aleks Syntek, In Your Eyes, de Kylie Minogue, o la mítica These Boots Are Made for Walkin', de Nancy Sinatra. Su presencia escénica y voz versátil conquistaron al público desde el primer momento.

Tras el programa, Edurne lanzó su primer disco, Edurne, que debutó en el número 3 de la lista de ventas en España. A este éxito inicial le siguieron trabajos como Despierta y Amores dormidos, además de una pequeña aparición en la serie juvenil de Disney Channel Cambio de clase, que afianzó su popularidad entre el público joven.

Además de sus incursiones musicales, Edurne ha sabido hacerse un hueco en el mundo de la interpretación. Comenzó con pequeños papeles en conocidas series de televisión como Ana y los siete (TVE), Hospital Central o Robles, investigador, demostrando desde entonces su facilidad para moverse ante las cámaras.

La Voz Kids Antena 3 Así conquistó al jurado de La Voz Kids una joven de O Porriño (Pontevedra) cantando en gallego

En los últimos años, la artista madrileña ha diversificado aún más su carrera. Participó en la octava edición del talent show ¡Más que baile!, donde se ganó al público y terminó como segunda finalista. En paralelo, siguió ampliando su discografía con álbumes como Nueva piel, Clímax, Adrenalina, Catarsis y éXtasis, trabajos que reflejan su evolución como cantante y compositora.

También ha prestado su voz a la gran pantalla, participando en la versión española de la película de animación My Little Pony: La película, y ha aparecido en exitosas ficciones televisivas como La que se avecina y Servir y proteger, consolidando su presencia en el panorama audiovisual español.

Desde su salto a la fama en Operación Triunfo, Edurne no solo ha triunfado en la música y la televisión, sino también en el mundo de la publicidad. Diversas marcas de moda, automoción y cosmética han confiado en ella como embajadora, especialmente en el sector de los perfumes.

Más recientemente, el 3 de mayo marcó una nueva etapa en su carrera televisiva: debutó como coach en La Voz Kids junto a Manuel Turizo, David Bisbal y Lola Índigo. Esta nueva aventura llega tras poner fin a su etapa como jurado en Got Talent España, programa en el que participó durante nueve ediciones y donde se consolidó como uno de los rostros más queridos del formato.