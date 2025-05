Una soltera de Valencia rechaza a su cita en 'First Dates' por un motivo de peso: "Haces el ridículo completamente"

First Dates está de celebración. El conocido dating show de Cuatro cumple 9 años de emisiones y han sido numerosos los solteros que han pasado por el programa para buscar el amor. De esta manera, el restaurante más famoso de la televisión recibiría la visita de un soltero que marcaría huella por su paso en el formato presentado por Carlos Sobera.

"Me encanto como soy. Yo no me veo defectos", se presentaba Vicente de 72 años y procedente de Alicante. "Si Elvis me escuchara cantar, le gustaría. Si canto no me estoy fijando si ligo o no ligo, estoy en lo que hago. A lo mejor me ligan ellas", apuntaba también el de Alicante.

La afortunada en conocerle iba a ser Luz de Valencia, que no quiso desvelar su edad: "Soy cantante y he ido por ahí cantando de todo. Tengo una luz especial y lleno, me han dicho". La primera impresión de Luz sobre la cita era clara: "Un hombre normal, de su edad".

"Lo veo un poco cerrado a Vicente. Quizás es tímido", señalaba la soltera sobre su cita a ciegas. En este sentido, Vicente no veía correcta la intervención de Luz, que afirmaba "estar muy caliente": "Una señora bien puesta no hace un comentario tan obsceno. No me ha gustado mucho, las personas con un poco más de calidad no dicen eso".

"Lo siento, pero a mí me gustan los hombres más jóvenes", no dudaba en expresarse sobre su cita. Durante la cena, Luz no cambió para nada su opinión sobre Vicente: "Lo veo seco y cerrado. Tiene tanta vanidad este hombre que se piensa que puede imitar a Elvis".

Vicente, en 'First Dates'

Tras calificar como "normal" a Luz, la de Valencia criticó duramente a su cita: "Me ha sentado fatal. Que no le digas a una mujer atractiva algún piropo, que solo te diga que normal. Qué puedes esperar de un hombre así". "La veo muy mayor, para mí. Cuando no te gusta una cosa, pues nada", apuntaba también el de Alicante.

En un momento de la cita, Vicente quiso sorprender a Luz con una actuación donde imitó a Elvis Presley. Un momento surrealista que no pareció gustarle a la soltera: "Canta fatal. Él se cree que imita a Elvis, no le vas a decir que no haga eso, que hace el ridículo completamente. Con lo que me gustaba a mí Elvis, fíjate lo que ha sido...".

Luz, en 'First Dates'

"Cuando canto, noto que transmito mucho al público", confesaba Vicente sobre su imitación. Posteriormente, ambos compartieron un divertido baile en el reservado especial del programa. "Gustarle si le he gustado, creo que gustar sí gusto a las personas", apuntaba Luz.

La decisión final estaba lista para sentencia. "No eres mi prototipo, me gustan las mujeres más jóvenes", le decía Vicente a Luz. "Yo no me siento mayor y para ti creo que tampoco lo soy. Eso ya va en el gusto de cada uno", le respondía la valenciana. "Yo tampoco tendría una cita porque no eres mi tipo y me gustan más jovenes", sentenciaba Luz a su cita en First Dates.