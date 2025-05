El nutricionista Pablo Ojeda desvela que pensó vender un riñón cuando era adicto al juego: “Daban 60.000 euros”

El nutricionista Pablo Ojeda es un colaborador habitual de Más vale tarde. Y hoy ha visitado el programa de Iñaki López y Cristina Pardo no para ofrecer consejos para tener una vida más sana, sino para promocionar su nuevo libro, que sale a la venta el próximo miércoles. Se titula Cuando me alimenté del juego, y allí narra el infierno que vivió atrapado en la ludopatía, enfermedad que le llevó a plantearse vender un riñón para saldar sus deudas.

Así, en una entrevista que se prolongó durante más de quince minutos, Pablo, que lleva diez años rehabilitado, se abrió en canal para contar cómo empezó a jugar casi por casualidad, con “22 o 23 años” entró en un salón de juego y probó suerte con una tragaperras. Tres meses después se dio cuenta de que era adicto.

En su espiral de ludopatía, Pablo reconoció que “al adicto se le desarrolla la imaginación de una manera tal” y que “es capaz de ver dinero” donde no lo hay, y que eso le lleva a “hacer cosas para seguir manteniendo en el tiempo su mentira”.

La adicción al juego le llevó a estar endeudado. Y en ese sentido, cuenta que en los aparcamientos de los casinos “hay gente que ve tu cara absoluta de desesperación, sales blanco con ojeras”, y preguntan que cómo ha ido. Y que proponen: “Si necesitas... Y un día necesité. Y me dijeron: ¿tú te has planteado alguna vez vender un riñón?”.

Esa persona le aseguró que con un riñón podría vivir estupendamente. “Lógicamente la primera vez dije que eso era una locura, pero cuando estaba enganchado hasta aquí, uno de los días que salí del casino le dije que bueno, que me informara de eso”, seguía contando.

“Me pagaba creo que 60.000 euros”, detallaba el nutricionista. Antes de la operación, para informarse, acordó un viaje a Madrid, para el que tenía hasta los billetes. “Yo creía que era una buena opción” reconocía. Y es que pensó que con ese dinero pagaría sus deudas y se quedaría con un dinero para él, por lo que se dibujaba como “la jugada perfecta”.

Finalmente, no vendió el riñón porque el día antes de viajar a Madrid fue al casino, y tuvo “una mano azarosa” con la que ganó 6.000 euros, y con eso pudo afrontar los tres pagos que tenía pendientes. “Y no fui a Madrid. Entonces, por ahí me libré”, reconocía Ojeda esta tarde.

En el libro cuenta también que pensó en quitarse la vida antes de pedir ayuda, aunque “fueron varias veces” en realidad. Y es que se veía tan hundido que comenzó a anotar en una libreta “los bajos de los puentes donde se podía dormir y los sitios en Sevilla donde te podían dar aseo y comida. Porque en mi mente sabía que en cualquier momento” podía acabar así.