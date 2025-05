Blanca Villa, sin piedad contra María José Cantudo: "El auténtico miedo que tiene es que se destape la verdad"

Tras 25 años de juicio, María José Cantudo ganó la batalla contra Blanca Villa y María José Nieto, a quienes acusó de difamación, calumnias, intromisión y derecho al honor. Esta tarde, la de Huelva se sentó en el plató de Y ahora Sonsoles para hablar amplio y tendido sobre las acusaciones de la vedette.

"Cuando llego a Madrid grabo unas canciones y María José Cantudo me escuchó y le gustó cómo canté. Grabé una serie de canciones que a ella le encantaban que iba a ser para varias películas", comenzaba explicando a los que se encontraban en el lugar, detallando que ella no recibió ninguna remuneración al respecto.

"Luego me dice que no me conoce", añadió la invitada ante Sonsoles Ónega, presentadora del programa. "Ella no quiere reconocer nada. El auténtico miedo que tiene es que se destape la verdad de las canciones, y muy pronto se va a saber", sentenció la onubense.

De acuerdo a Blanca Villa, la vedette utilizó su voz en varias canciones de La Cantudo de mi corazón, un LP que recoge un total de 10 canciones. Ahora, la de Huelva solicita un peritaje que determine quién es la que suena en ese disco.

Ante tales declaraciones, los tertulianos no dudaron ni un segundo en realizar un cuestionamiento a la cantante. "¿Tú firmaste un documento con ese consentimiento para que se hiciese uso de esas grabaciones a cualquier persona?", preguntaba María del Monte. La respuesta de la invitada fue tajante. "¿Yo con qué te voy a firmar? Con el alma y la vida", intentaba Blanca Villa en defender su postura.

"Esto no se tendría que haber sabido nunca, pero se supo porque ella dejó de contestarme", confesaba ante las cámaras de Antena 3. Y ante la sorpresa de todos, confesó que la información brotó porque los periodistas conocían la situación. "Cantudo no me contestó el teléfono y tuve que contarles lo que yo sabía", indicaba la invitada.

"Ella no solamente niega que no sea su voz, sino que tú has falsificado y manipulado. Esto es lo más grave de lo que se te puede acusar", puntualizaba por su parte Paloma García-Pelayo, tertuliana del programa. Blanca Villa no tardó en dar su opinión: "Cuando llega el juicio, yo solamente tenía el LP, a ver cómo narices se manipula eso", contestó. "Yo pierdo el juicio por intromisión del honor y esto pasa de largo y se queda ahí. Esto nunca se ha abordado en un juicio", añadió.

Posteriormente, Isabel Rábago, quien esta misma tarde se unía a la mesa vip del programa, volvió a cuestionar a la invitada. "He hablado con Cantudo y me ha dicho que no te ha quitado absolutamente nada", señalaba la reciente tertuliana. Ante esta declaración, Villa se quedó atónita. "Pierdo el juicio y no tengo dinero para pagar a los abogados y se queda con mi casa", indicó muy sorprendida e indignada.

Finalmente, y ante todo pronóstico, la invitada realizó una petición al programa. "Vosotros sí que podéis hacer cosas e investigar lo que se puede hacer", dijo abiertamente, buscando algún dato extra a favor de la actriz.