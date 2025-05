Gloria Camila, sin piedad contra Kiko Jiménez en 'Fiesta': "El veto le duró lo que tardó '¡De Viernes!' en llamarle"

Gloria Camila ha hablado y lo ha hecho frente a los tertulianos de Fiesta. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano no dudó ni un momento en responder a las graves acusaciones que hizo ayer quien fuera su pareja, Kiko Jiménez.

"Voy a seguir adelante con la denuncia", comenzaba diciendo la colaboradora de televisión ante sus compañeros. "Por el momento, la jueza no ha parado ni ha archivado el documento, sino que ha llamado a declarar a más personas", explicaba, haciendo referencia a la disputa que se centra en los cuatro años que duró su relación, donde lo culpa de haberle provocado anorexia.

Y es que, durante la emisión anterior, el de Linares expuso ciertas acusaciones de la colombiana: "Tengo un vídeo de Youtube donde reconoce que me va a sacar pasta para pagarme los estudios, donde me dice que me va a denunciar... Yo tengo pruebas y siempre me sigue", confesaba el tertuliano ante las cámaras de Telecinco.

"Yo intento evitarle, no le sigo nunca. Jamás diría que le saco el dinero para pagarme mis estudios. Afortunadamente, tengo una economía que me permite pagarme mis estudios, la marca de ropa, etc. No me hace falta, es al revés", respondió Gloria Camila ante tal acusación.

Pero eso no fue todo. Además, la hija de Rocío Jurado no tuvo ningún reparo en admitir que tras el dardo de Kiko Jiménez, donde detallaba que ella llevaba tiempo sin hablar ante las cámaras, confesó que el de Linares ha hecho todo lo contrario. "Ha hablado tanto tiempo que ahora ya no le queda nada por decir", sentenció ante sus compañeros.

Colaboradores durante el programa de hoy. 'Fiesta'.

"Gloria, en tu vuelta a la televisión, ¿venías preparada para que Kiko Jiménez hablara de ti?", se escuchó decir desde plató. La colombiana no lo dudó y respondió abiertamente: "Me hace gracia porque el veto le duró lo que tardó en ¡De Viernes! en llamarle. Me vetó, pero en cuanto le han llamado se sentó, entonces tan vetada no estaba", dijo sin ningún tapujo, afirmando que se esperaba las acusaciones de su expareja.

"Pues yo lo veo un poco kamikaze yendo a los platós. Ella ha vuelto porque le apetece y porque le han llamado", puntualizó por su parte Amor Romeira, defendiendo a su compañera. "Hay momentos en los que interesan ciertos personajes y vienen", insistió Emma García, una frase que ya había arrojado a Kiko Jiménez.

Ante la acusación del vídeo, Belén Rodríguez, colaboradora del programa, se acercó ante la colombiana para hacerle ver la existencia de aquel contenido. "Es verdad que no recordaba ese vídeo. Él dice que yo digo que voy a poner la denuncia para que me pague los estudios, y nunca lo he dicho. Ahí se mencionan dos denuncias, una es la que yo quiero denunciar por lo que hace públicamente de mi familia y otra es la que hay actualmente existente", confirmó Gloria Camila.

Los tertulianos no dudaron en mostrar sus posturas. Mientras algunos se mostraban en contra, otros apostaron por la colombiana: "Es una declaración que se está cogiendo con pinzas para un tema que le interesa a Kike ahora y no tiene nada que ver", añadió Amor Romeira. Tras los comentarios, Gloria Camina confesó que "él ha ganado mucho dinero conmigo y he aguantado mucho por parte de él y de su pareja".