Carmen Lomana se sincera como nunca antes en 'Socialité': "Hay veces que creo que soy un poco tonta"

Carmen Lomana es una de las tertulianas con más renombre en las pantallas de la televisión de nuestro país. En cada uno de los programas en los que participa no duda en lanzar comentarios de lo más sinceros sobre cualquier tema o personaje de la esfera pública.

Desde Socialité, el magacín de las mañanas de los fines de semana de Telecinco, realizaron una entrevista muy especial donde la empresaria se sinceró como nunca antes y habló largo y tendido sobre su último libro Pasión por la vida: Memorias. "¿Cuáles son las pasiones de Carmen Lomana?", preguntaba Aránzazu Santos, periodista y colaboradora del programa.

"La vida misma y todo lo que conlleva. Me doy cuenta de que la gente no conoce casi nada de mí. Hay mucha leyenda urbana, mucha estupidez, mucha mentira...", explicaba Lomana ante la reportera, con la que se sentó en un set especial para desgranar varios secretos de su vida.

"Hay veces que creo que soy un poco tonta porque he perdonado demasiado a gente que no se lo merecía y que han vuelto a hacérmela", confesaba la tertuliana, sorprendiendo a Santos con su testimonio.

La colaboradora también habló abiertamente sobre su espíritu maternal. "Me siento sola como ser humano y como mujer porque no tengo una familia, exceptuando a mis hermanos. Me hubiera encantado tener hijos", respondía la entrevistada. Posteriormente, confirmaba, abriéndose en canal ante las cámaras, la necesidad de "sentirme querida", ya que hay gente que piensan que se trata de una mujer "fría y distante".

Pero, la cuestión más interesante vendría después: "¿Y los hombres, Carmen?", le formulaba Santos. "Tengo una relación fantástica, nunca me han hecho daño. Yo pienso que un tío que me gusta y que se lo demuestro y no me hace caso, no me merece", respondía Lomana ante una sorprendida Aránzazu Santos.

"A ti te gustan jovencitos", sentenciaba la reportera. La coleccionista de moda no tuvo más remedio que sonreír: "Hombre, no, tampoco. No es como si estuvieran en un colegio. Me llevo mucho más con una persona relativamente joven, de unos 40 y 50, por ahí. Aunque bueno, los de 50 ya empiezan a ser un poco carcamanes", contestaba Lomana durante la entrevista de este domingo en Telecinco.

Lomana y Aránzazu Santos. 'Socialité'.

Ante los comentarios sobre la imagen que se tiene de ella, la colaboradora del magacín no dudó en preguntar: "¿No te molesta que te llamen 'pija'?". "Fíjate que hay personas que piensan que soy una mujer fría y distante. Me molestaría que me dijeran que soy una ordinaria", respondió la empresaria abiertamente.

En otro orden de ideas, desde plató cuestionaron a la entrevistada sobre su opinión acerca de ciertas celebridades como Terelu Campos. "Lo que tú no puedes es pedir respeto cuando has estado vendiendo tu vida por contar tu misera y tus amores", sentenció finalmente Lomana ante las cámaras, dejando así muy clara su postura sobre la hija de María Teresa Campos.