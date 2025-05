María Fernández Rubíes, influencer: "Me casé en febrero porque no soporto el calor, soy una persona que no suda"

María Fernández Rubíes es una de las primeras influencers españolas que empezó a destacar en las redes sociales. Con más de 800.000 seguidores en Instagram, la madrileña es una gran atracción para las marcas por su influencia en la moda y estética. Es embajadora de Estee Lauder y ha participado en numerosas campañas y colaboraciones.

La influencer también tiene un podcast llamado Tómatelo Con Vino que fue nominado en los premios GenZ Awards 2024 y que graba junto a Rocío Irisarri, su amiga y socia. Las dos acuden a entrenar algunos días junto a Lucía Losada al gimnasio Revive Spain, situado en el céntrico barrio de Las Salesas.

"En mi fin de semana perfecto siempre hay deporte. Me parece una súper experiencia el entrenar con amigos porque se pasa la clase volando. Entrenas con alguien que también se está esforzando y a ti lo que te nace es esforzarte, así que me lo curro incluso más", explica Rubíes.

El gimnasio donde entrenan cuenta con sauna y bañera de hielo, algo que la influencer ha probado por primera vez en su vida: “Esta sensación dentro de la sauna no me parece nada confortable, yo tolero mucho mejor el frío que el calor. Me casé en febrero porque no soporto el calor. Soy una persona que no suda, y a la que me pongo a sudar me pongo incómoda”.

Tras el entrenamiento, el plan perfecto de María Fernández Rubíes es tomar un brunch con Rocío Irisarri, en el que aprovechan para hablar sobre su podcast y buscar nuevas ideas, cuando se les acerca una fan que escucha el programa. "Siento que hemos creado una comunidad muy bonita, superfiel", asegura Rubíes.

María Fernández Rubíes y Rocío Irisarri en 'Mi fin de semana perfecto'. Prime Video

El nombre del podcast Tómatelo Con Vino surgió precisamente en una comida mientras ambas se tomaban unos vinos. "La vida con una copita de vino siempre se ve mejor y los problemas se relativizan un poco", afirman las copresentadoras.

Después de pasar la mañana con sus amigas, la influencer tiene reservada la noche para pasar una cena romántica con su marido, el odontólogo Manu Losada. "Estamos intentando tener una cita cada semana porque creo que son necesarias e importantes", reconoce Rubíes.

La creadora de contenido se casó con el odontólogo en 2018 en la iglesia de Santa Bárbara. Aunque lo conocía desde mucho antes: "Manu fue mi amigo antes de ser mi novio, es el hermano es una de mis mejores amigas, Lucía. Conozco a Manu gracias a ella".

El siguiente plan en el fin de semana de la influencer también es en pareja, pues María Frubíes y su marido se van a dar un paseo en bicicleta. Unos días marcados por la naturaleza. Y es que también deciden ir a una granja escuela con sus hijos Patricio y Nicolás y su mejor amiga Martina Jaudenes: "Sus niños tienen la misma edad que los míos y solemos hacer muchos planes juntos para ponernos al día".

Además de continuar con el exitoso podcast, María Fernández Rubíes también participa en el nuevo docureality de El Rugido Producciones: Mi fin de semana perfecto. Está disponible en Prime Video y en él se puede conocer cómo es un fin de semana ideal en la vida de una de las influencers españolas más conocidas.