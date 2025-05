Emma García irrumpe 'Fiesta' y carga contra Kiko Jiménez tras hablar de Gloria Camila : "A ver si te van a vetar a ti"

Si hay un nombre que está resonando durante las últimas horas, ese es el de Kiko Jiménez. Tras su última entrevista en ¡De Viernes!, el colaborador fue cuestionado sobre su relación con Gloria Camila, una situación que lo dejó desconcertado y nada contento.

"Para mí ni siquiera fue una entrevista, fue un aquelarre que hicieron todos los colaboradores. Me sentí bastante incómodo y en ningún momento me escucharon, simplemente me atacaron con acusaciones absurdas que solo esperaban los aplausos del público. Ni siquiera pude defender", confesaba durante esta tarde en Fiesta, programa en el que forma parte de la mesa de colaboradores.

Este comentario desató un gran debate entre sus compañeros, quienes no dudaron en reprochar la actitud que estaba mostrando. "Qué rápido se te descongeló la pechuga, porque ibas contando por ahí todas las cosas que te daba la gana", estalló Iván Reboso, criticando las acusaciones del de Linares.

El periodista se mostró muy molesto: "Cuando tú pactas una entrevista de este tipo, te hacen un cuestionario antes de lo que quieres hablar. Yo quería abordar otros temas", indicó. Emma García, sin dudarlo, contestó visiblemente molesta: "El director no eres tú. Me extraña mucho que unos profesionales, como son mis compañeros, no hayan escuchado. Sería por falta de tiempo", puntualizó la presentadora, defendiendo a los colaboradores del programa nocturno.

Los constantes comentarios hacia Jiménez hicieron que este se mostrara incómodo. "Dijeron que yo era el novio perfecto con Gloria Camila y eso me quedé con ganas de verlo", detalló, haciendo alusión al tiempo en que estuvo con la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, insinuando una supuesta censura.

Emma García fue tajante: "A ver si te van a vetar a ti. Hay momentos que los personajes no interesan y luego vuelven", sentenció, defendiendo así que la programación responde a intereses editoriales y no a vetos personales.

Ante ello, los colaboradores no dudaron en dejar claro que el colaborador está en el ojo del huracán, es "porque has sido novio de Gloria Camila". "Yo, ¿cuánto tiempo llevo trabajando aquí, Emma? He estado de colaborador en distintos programas", dijo entonces el de Linares, mostrándose indignado con la acusación de sus compañeros.

Kiko Jiménez hablando con sus compañeros. 'Fiesta'.

Y, muy sincero, añadía: "Me da la sensación de que intentáis ponerlo muy complicado con comentarios tan burdos como los que acabáis de hacer y cuestionando mi profesionalidad, como si yo solo valiera para ello", apuntaba claramente Kiko Jiménez.

"Tampoco es tan grave que por Gloria Camila te hayas hecho famoso, esa es la realidad y no pasa nada", señalaba finalmente Emma García durante la emisión de este sábado en Fiesta.