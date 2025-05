Ana Luque, muy rotunda con Laura Cuevas: "Con sus artimañas, ella es la única que ha arruinado su concurso"

Después de 55 días en Honduras y decir adiós a Supervivientes 2025, Laura Cuevas se sentaba en ¡De Viernes! para abrirse en canal. Frente a las cámaras, la exsuperviviente rompió a llorar instantes antes de que el que todavía era su marido entrase a plató. Tras protagonizar un tenso cara a cara, revivió todo lo que dijo sobre ella mientras se encontraba en Honduras.

Este episodio no pasó desapercibido para Fiesta, donde varios colaboradores no dudaron en arremeter contra la tertuliana y su expareja. "Me parece un montaje tan descarado desde el principio por parte de los dos", se escuchó desde plató durante la emisión de este sábado.

Sergio Garrido no tardaría en responder. "Es muy difícil demostrar eso", contestó. "Yo es que ayer los tenía delante en el programa y el chaval estaba ido. Había veces en el que le daba un subidón, pero yo viéndolo, me parece imposible que sea un montaje", añadió por su parte Kiko Jiménez.

Pero eso no fue todo. Además, sentenció el comportamiento de ambos. "Yo creo que a los dos se les ha ido de las manos y ya no saben ni cómo reconducir la situación", puntualizó, apuntando a que Laura Cuevas "lo único que hizo fue decirle las cuatro cosas que quería decirle".

Posteriormente, Ana Luque, quien esta misma tarde habló sobre su relación con Olga Moreno, dio su postura al respecto. "Es la única que ha arruinado su concurso, con sus artimañas, su actitud y sus cosas, no el marido", sentenció.

Colaboradores durante el programa de hoy. 'Fiesta'.

La que fue concursante de Supervivientes 2022, no se quedó callada y añadió un comentario más sobre lo que pensaba de la expareja de Laura Cuevas. "Él ha ayudado un poquito a que ella estuviera ahí", dijo rotundamente, y dejó claro que de no ser así, "Cuevas habría salido antes".

Emma García no dudó en intervenir y aclarar las palabras de la colaboradora: "Te refieres que el marido ayudó a que ella estuviera ahí". "Yo le creo a los dos, ¿cómo es posible que ese chiquillo sufra de esa manera?", se cuestionó Ana María Aldón.

Por si fuera poco, la tertuliana estalló contra Cuevas: "A ella no se le ve sufrir tanto porque tiene la capacidad de cambiar de cero a cien y pasar página", explicaba ante las cámaras. Los comentarios siguieron. El siguiente en hablar fue Garrido: "Han entrado a Supervivientes con la relación rota completamente y lo ha metido porque no hay otra persona que la encendiera así", sentenciaba el tertuliano.

"Es que quizás han salido muchas más cosas de las que nosotras pensábamos y es que ella dio pie a que comenzara esta situación", detalló por su parte Emma García, quien recordó que Cuevas confesó a Terelu Campos que "podrían salir cosas" de su vida privada.