Tamara Falcó narra cómo vivió el apagón: “Me llevó mi agente a casa y después tuvo tres horas de atasco”

El apagón del pasado lunes que afectó a toda la España peninsular sigue generando contenidos en televisión. Tanto por debates que analizan la actitud del Gobierno ante el incidente como por famosos que narran anécdotas de cómo lo vivieron. Y, en ese sentido, Tamara Falcó desveló este jueves en El Hormiguero que le pilló en un rodaje, y que para ella no supuso un revés porque su agente le llevó a casa. Sin embargo, la vuelta a su domicilio del propio agente sí que se alargó hasta tres horas.

Como es habitual en la tertulia de los jueves, El Hormiguero recibió a Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó. Y a esta última le preguntó Pablo Motos si no había viajado en la última semana. “¿No has ido al polo norte, estas cosas que de repente haces tú?”, le lanzaba.

“¿Te parece poco haber vivido un apagón?” preguntaba con incredulidad la marquesa de Griñón. Sus compañeros, sin embargo, se reían de su reacción y le aclaraban que lo que ella vivió no es algo exclusivo precisamente.

El apagón en cuestión le pilló en Madrid, y estaba rodando en una casa. “Pudimos rodar en la parte exterior, que era muy bonita”, comenzó relatando Falcó. “No pudo llegar el coche a recogerme, me llevó mi agente a casa y después la pobre sí tuvo tres horas de atasco”, añadía, sobre cómo vivió el lunes. Esto provocó que los demás colaboradores bromeasen. “¡Como a ti no te pilló!”, le reprochó con sorna una de las hormigas.

Más adelante, en la tertulia propiamente, Cristina Pardo se adentró en la parte más política del apagón. “El apagón es un desastre que nadie puede cuestionar. Las primeras horas en las que hubo un vacío informativo absoluto fue muy desconcertante y muy negativo”, valoraba la periodista.

“Los expertos dicen que va a tardar en saber qué es lo que ha pasado. Pero más pronto que tarde nos tendrán que decir si ha sido una avería o un problema externo, esa es una información importante. La duda que está sembrando el Gobierno me parece desconcertante”, criticaba la presentadora de Más vale tarde.

Nuria Roca señaló que le parece coherente que el Gobierno diga que no se puede descartar ninguna posibilidad. “Lo que no pueden decir es que si no se sabe que no se va a volver a repetir. A lo mejor sí”, sentenciaba.

Por su parte, para Juan del Val, el apagón es “otro ejemplo de que la política lo contamina todo”, porque más allá de la reflexión de los expertos “llega la política a echar la culpa al otro. Renovables contra energía nuclear, lo público contra lo privado, se van a enmarañar, a dar vueltas, y entran a contaminarlo todo”, criticaría.