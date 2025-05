Miguel Frigenti, sin piedad contra Makoke: "Envidia a Carmen Alcayde por su simpatía, y no lo soporta"

Un nuevo Oráculo de Poseidón ha puesto nuevamente en el foco a Carmen Alcayde y Makoke. Ambas supervivientes no han parado de vivir tensiones en la convivencia durante los últimos días, y eso se ha visto reflejado ante cámaras desde Honduras.

Una pregunta de Carlos Sobrera bastó para que la valenciana rompiera a llorar. "Oye, siempre me tiráis por tierra. ¿Quién quieres que se vaya? ¿Con quién estás? Carlos, hijo", confesaba Alcayde en aquel momento. Y automáticamente se respondió a sí misma: "Ay, perdón, perdón. Que no tengo que decir lo que... ¡Perdón!", exclamaba entre lloros.

Esta situación no pasó desapercibida para Fiesta, que durante este 1 de mayo acaparó las pantallas de los españoles. Cada uno de los tertulianos optó por una postura. "Yo creo que Makoke le tiene una profunda envidia a Carmen Alcayde porque sí, Makoke es superguapa, pero Alcayde tiene una simpatía, es así una mamarracha, una concursante como a mí me gusta, y es verdad que ella no lo soporta", confesaba Miguel Frigenti, colaborador del programa de Telecinco.

Para Charli Martínez, el novio de Alcayde, está claro: "Sí que es verdad que no son amigas de toda la vida, pero se han visto en Telecinco y ¿ahora es como si no existiera?", se preguntó el invitado ante los tertulianos.

Marieta no dudó en entrar en la conversación. Al hablar de la valenciana no pudo evitar comentar la estrecha relación que ha surgido con Montoya en Cayos Cochinos. "¿Crees que le ha beneficiado en su concurso?", cuestionaba. Ante ello, la pareja de la superviviente no tuvo más remedio que contestar: "Creo que sí, porque si no estaría sola por la energía que transmite. Llegó a la isla con la energía superalta y fue por eso por lo que no la aceptaron", confesó.

Colaboradores y Emma García durante el programa de hoy. 'Fiesta'.

Frigenti se hizo eco en el club social: "Yo creo que si Carmen llega a entrar a la isla soltera, sí que habría reconocido que Montoya es su tipo y se habría enamorado de él". "Yo no quiero pensar el día en que vuelvan al programa y que cada una se ponga a un lado y empecen a decirse esas cosas tan bonitas que escuchamos en Supervivientes", opinaba Emma García.

A pesar de sufrir un auténtico calvario en Honduras, la valenciana se mantiene con la mente clara: "Tengo que arreglar las cosas con Makoke y tratarnos con normalidad", espetó ante las cámaras del concurso. "Es verdad que Alcayde quiere mantener una conversación con Makoke e intentar arreglarlo", apuntó Gloria Camila.

Posteriormente, Alexia hacía referencia a que la malagueña "no ha hecho nada tan grave como para que se le echen encima". Sin embargo, no tuvo ningún reparo en admitir que la considera "un blanco fácil y que por responder con tan poca picardía se mofan de ella".

Ante este comentario, la pareja de la valenciana estalló: "Pero es que a Makoke no le han llamado muchas cosas que a Carmen sí le han dicho", sentenciaba. Mientras tanto, Gloria Camilia no dudaría en responder: "A mí Alcayde me parece una persona que dice lo que piensa a la cara, y creo que debería seguir manteniéndose hasta el final", explicó en directo.