María Verdoy da la cara por Makoke ante su posible expulsión de 'Supervivientes': "Debemos hacer caso a Koldo"

Aunque sea 1 de mayo, Supervivientes no cierra por el Día del Trabajo. El reality tiene gala de expulsión y el público deberá elegir quién termina su aventura en Honduras: Koldo Royo, Makoke o Manuel. Con el chef vasco pidiendo el voto de sus seguidores para regresar a Madrid, desde Socialité se ha analizado los perfiles de los nominados y María Verdoy teme que los espectadores opten por expulsar a la ex de Kiko Matamoros.

De ahí, que la presentadora haya salido a defender a la modelo. Sofía Suescun, en calidad de copresentadora de la sección dedicada a los realities, señalaba que la expulsión será definitiva y que no habrá “ninguna zona parásita”. Cabe recordar que esa solución se creó por la marcha forzosa de Almácor por lesión.

“Creo que Makoke corre riesgo”, predecía Suescun. “No, Koldo quiere irse. Entendemos sus circunstancias y ese llamamiento. Somos conscientes de su alegato para sus fans voten para que se vaya. Debemos hacerle caso. Makoke a la calle, no. Nunca”, declaraba la valenciana, apoyando así a la ex de Kiko Matamoros.

“A mí, Koldo me da mucha ternura. Tiene 66 años y está aguantando como jabato. Él no quiere salir por la puerta de atrás y abandonar, busca que la audiencia le expulse. Está maravilloso”, intervenía Antonio Santana. “Sofía, sueles decir que los participantes luchen hasta el final, pero entendemos que este caso es excepcional”, agregaba Verdoy.

“Sí, lo comprendemos”, apostillaba Suescun. “Cuidado que podría no ser el primer concursante que pide irse y la audiencia no le hace caso, sino que le apoya. No es el caso de Gala [Caldirola], que pidió la expulsión y se la dieron. Koldo tiene una forma entrañable de ser que el público le quiere seguir viéndole. Tiene mucho carisma”, expresaba Suescun, señalando que los televidentes podrían así salvar al chef, yendo en contra de su voluntad.

Antonio Santana volvía a intervenir para recordar el apasionado reencuentro que ha vivido Makoke con su prometido, Gonzalo Fernández. “Se quedaron con ganas de más”, expresaba el presentador, provocando la sonrisa cómplice tanto de María Verdoy como de Sofía Suescun. “Ese amor que tiene superó nuestras expectativas. Me encantó”, compartía la pamplonesa.

“Ha vuelto a la adolescencia. Le ha venido bien el concurso, su novio, todo”, agregaba la influencer antes de seguir con más temas de Supervivientes. Será esta noche del 1 de mayo cuando se sabrá si el público hace caso a Koldo y lo deja marchar o, por el contrario, opta por decir adiós a Makoke o a Manuel.