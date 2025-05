Antonio Santana no se corta y señala a Terelu Campos: "Cuando habla sube el pan, y en boca cerrada no entran moscas"

El nombre de Terelu Campos vuelve a estar en boca de todos. Después de su comentado paso por Supervivientes y su reciente incorporación a TardeAR, la hija de la recordada María Teresa Campos no ha dejado de generar titulares. Pero esta vez, no por la televisión ni por Honduras, sino por su salto a los escenarios como actriz. Una nueva faceta que ha sorprendido tanto a sus seguidores como a la prensa del corazón, que no ha tardado en hacerse eco de sus palabras más personales.

En una de sus últimas entrevistas, Terelu se sinceró como pocas veces lo ha hecho. La colaboradora habló abiertamente sobre su consuegra, la modelo Mar Flores, con declaraciones que no pasaron desapercibidas: "Me envió un regalo de Navidad (...) Yo me aliaría con el diablo por estar la mitad de bien que ella". Un comentario que ha provocado un auténtico terremoto en su entorno más cercano. Especialmente para su hija, Alejandra Rubio, que no ha encajado nada bien estas palabras.

Desde el plató de Socialité, programa de referencia en el mundo del corazón, el equipo no dudó en analizar la situación. Antonio Santana, presentador del espacio de Telecinco, puso sobre la mesa su opinión: "Terelu Campos siempre trata de ser discreta y huir de polémicas, pero hay veces que cuando habla sube el pan". Y es que la nueva actriz parece tener el don de que todo aquello que dice se viralice, incluso sin proponérselo.

Su compañera, María Verdoy, no se quedó atrás. Tras escuchar la valoración de Santana, quiso ponerle algo de picante al asunto con una pregunta: "Es que ha conseguido una entrevista en la que habla de amor y desamor y sí, también de la nueva polémica que rodea a su familia. ¿A ti qué te parece, que huele a campo y a flores o a tormenta?". Una pregunta que resonó en plató y que describe el cóctel emocional que rodea a la familia Campos.

Las palabras de Terelu no tardaron en generar opiniones. La más clara fue su hija, Alejandra Rubio, que desde TardeAR lanzó una crítica directa: "Para mí, es innecesario dar ese titular porque creo que no hay que dar explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia". Con gesto serio, dejó claro que no aprueba que su madre ventile asuntos privados.

Y apuntaba: "Ella sabe dónde trabaja y si habla de esto, lo van a poner en portada. A mí no me parece bien. Creo que se ha equivocado y no lo ha hecho con mala intención. Ha hablado de su vida personal y de su consuegra para que se deje de especular, pero no hay que dar más explicaciones", zanjaba de forma rotunda sobre los rumores de la relación entre Terelu Campos y Mar Flores.

"Yo te digo una cosa. Mi abuela siempre decía que en boca cerrada no entran moscas", puntualizó entonces Antonio Santana ante las palabras de la hija de Campos, dando así su opinión sobre la última bomba de Terelu.

Antonio Santana y María Verdoy durante el programa de hoy. 'Socialité'.

Ante esta situación, Mar Flores ha sido cuestionada por los medios de comunicación: "Yo creo que somos una familia en la que todos nos respetamos. A mí me gusta hablar poco de los demás", indicaba la modelo y madre de Carlo Costanzia.

Para terminar, los presentadores del programa quisieron dar su punto de vista sobre el gesto navideño que tanta controversia ha desatado: "A mí, sinceramente contar que tu consuegra te hace regalos de Navidad, me parece bonito y nada polémico", concluyó María Verdoy. Un comentario con el que Santana coincidió.