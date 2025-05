Un soltero de Barcelona, muy indignado con su cita en 'First Dates': "Los hombres han nacido para servir a las mujeres"

First Dates se ha convertido en el dating show más conocido en nuestro país. Cada noche, son varios los solteros que vienen a buscar el amor en el programa, presentado por Carlos Sobera. En la emisión de este miércoles, un rostro conocido de la industria musical visitaría el formato de Cuatro y sorprendería a toda la audiencia con su peculiar discurso feminista sobre el hombre.

BB Trickz es una conocida rapera de Barcelona que tiene 24 años. Su tema Soy la más mala de España disparó su fama en redes sociales y el pasado mes de diciembre fue reconocida como la artista femenina más escuchada en TikTok en España, superando a artistas consolidadas como Rosalía y Lola Índigo. Sin duda, una soltera de relumbrón para el programa de esta noche.

"Me encanta este programa, el concepto, me gusta el presentador. Me parece la bomba, yo me río mucho con este programa", confesaba la artista sobre su predilección por First Dates. "He sido tóxica, ya no lo soy, pero lo he sido en el pasado. Yo he sido infiel siempre que el chico no se entere, si se entera hay problemas y ya no confía en ti, también sufre", apuntaba la catalana.

El afortunado que iba a conocer a esta joven sería Guxo, de 23 años y procedente de Barcelona. "El trabajo como reguetonero implica estar rodeado de muchas chicas, en grabaciones de videoclips o en el momento de crear contenido. Es un ambiente hostil para una chica que no esté preparada".

"Me parece guapa y podría ser mi prototipo. Su pelo me ha gustado", confesaba Guxo sobre las primeras impresiones de su cita y totalmente desconocedor de la identidad de BB Trickz. Durante el transcurso de la cita, el soltero de Barcelona cayó en la cuenta de con quién estaba compartiendo mantel: "Al principio no la conocía, pero cuando me ha dicho quién era sí. He escuchado alguna canción suya y me ha sorprendido":

BB Trickz, en 'First Dates'

"Su tipo de música no es el que yo consumo pero entiendo que pueda gustarle a mucha gente", apuntaba Guxo sobre los éxitos musicales de BB Trickz. Ella, por su parte, tampoco compartía con él sus preferencias: "No me gusta el reguetón, no lo soporto. Como mucho escuchar alguna antigua, pero en el club cuando me ponen reguetón me quiero ir".

"Me hubiera gustado preguntarle yo más cosas porque parecía una entrevista de trabajo", confesaba la artista. Acto seguido, BB Trickz vivió un momento embarazoso al tirar al suelo un jarrón de la mesa del restaurante: "Estaba aburrida y mi mente ha dicho que tirase el jarrón. Lo siento, si tengo que pagar lo que cuesta yo lo pago".

Guxo, en 'First Dates'

El punto fuerte de la cita iba a venir ahora. "¿Qué opinas del feminismo?", le preguntaba directamente Guxo a su cita. "Creo que los hombres han nacido, de alguna forma, para servir a las mujeres. Yo siempre lo he visto así", respondía de manera clara la soltera de Barcelona.

"Cuando me ha dicho eso, he flipado. No he entendido nada. Personalmente, creo que no tenemos nada que ver", criticaba Guxo las palabras de la rapera. "He dicho un par de cosas y me ha puesto unas caras que me hacen entender que no le he gustado mucho", confesaba BB Trickz tras decirle que avisaría a su pareja si quisiera ponerle los cuernos".

Momento de la cita entre BB Trickz y Guxo, en 'First Dates'

En el reservado del restaurante, ambos interpretaron Sufre mamón de Hombres G y, posteriormente, Guxo se animó a cantar una de sus canciones de reguetón. "Me ha gustado que no le haya dado vergüenza cantar porque a mí es algo que me pasa, cuando me lo piden".

Aun así, BB Trickz sí iba a criticar que su cita quisiera pagar a medias la factura de la cena. Sin duda, la decisión final estaba vista para sentencia. "No tendría una segunda cita porque como pareja no llegaríamos a tanto, en el estudio y componiendo sí". "Yo sí tendría una segunda cita porque me gusta llevar la contraria", bromeaba la rapera para finalizar su paso por First Dates.