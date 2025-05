Miguel Ángel Revilla debuta como actor: ‘El Hormiguero’ desvela las primeras imágenes de su trabajo en la serie ‘Atasco’

Este miércoles, El Hormiguero debía recibir como invitados a Adrián Lastra y a Adriana Torrebejano. Sin embargo, por un problema familiar (ha fallecido su suegro), Adriana fue baja a última hora y su lugar lo ocupó Josema Yuste, viejo conocido del formato. El objetivo: promocionar la serie Atasco, que estrena segunda temporada en Prime Video, y de la que ya se había hablado antes en el programa. Lo que nadie se esperaba es que Pablo Motos diese una primicia al respecto, y es que en esta ficción debutará como actor Miguel Ángel Revilla.

La charla, como tantas otras, comenzó hablando del apagón del pasado lunes. Y Josema Yuste agradeció no tener función teatral ni lunes ni martes, y explicó que le pilló en casa. Y a Adrián Lastra también, pero bajó a la calle y vio a gente diciendo cosas como que “se ha ido la luz en Portugal, Francia, Italia, otros países. Había una mujer llorando en la calle, diciendo qué vamos a hacer para comer”.

Al hablar propiamente de Atasco, Adrián Lastra reconoció que es una comedia muy divertida, aunque parezca algo obvio a la hora de vender una producción de estas características. En su caso, interpreta a “el típico tonto que se cree muy listo”, un pillo.

Pablo Motos entonces soltó la primicia. Y es que el director de Atasco es Rodrigo Sopeña, amigo suyo con el que trabajó en El club de la comedia, y le pidió que le contase algo que no supiera nadie. Y eso fue que “sale Miguel Ángel Revilla y no lo saben en Prime Video”. No solo eso, hasta tenía imágenes de la secuencia en cuestión.

Como tantos otros personajes de la serie, Revilla está atrapado en un coche, con un conductor que está comiendo un bocadillo. El chófer pregunta que de qué es, a lo que Revilla le responde que de anchoas. Y el conductor le responde que es alérgico, y le empieza a faltar el aire, por lo que el conflicto está servido.

“Le tuvieron que decir ‘corten’ con francotiradores”, bromeó Pablo Motos al hablar de este trabajo de Revilla como actor. Y es que el que fuese presidente de Cantabria habla mucho, como demuestra cada vez que va a El Hormiguero. Por eso, Pablo reconoció que ya cuando acude como invitado ni intenta llevarlo por donde él querría.

Miguel Ángel Revilla en 'Atasco'.

Para acabar la promoción de Atasco, los actores quisieron destacar que en su primera temporada consiguió permanecer en el número 1 de Prime Video durante dos semanas seguidas. Y han avanzado que en el último minuto del último capítulo hay un “bombazo, sorpresón”, del que no soltaron prenda.