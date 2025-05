María José Nieto, actriz, en 'Y ahora Sonsoles': "María José Cantudo me quiere quitar la casa. Disfruta haciendo daño"

Tras 25 años de juicio, María José Cantudo gana la batalla contra Blanca Villa y María José Nieto, a quienes acusa de difamación, calumnias, intromisión y derecho al honor. Esta tarde, la madrileña ha roto el silencio. Lo ha hecho a través de una llamada telefónica en Y ahora Sonsoles.

"Estoy destrozada. Es insufrible que alguien le arruine la vida a otra persona constantemente, no se puede tener un corazón de piedra como el que tiene esta persona", confesó Nieto ante la audiencia de Antena 3.

De acuerdo a la actriz, el problema comienza en 1979, cuando se convierte en su sustituta en una obra de teatro. Tres años después, Cantudo denuncia a Nieto obligándola a pagar 200.000 euros, una cantidad que no puede afrontar y por la que se ve obligada a sacar a subasta pública el 50% de su casa, una vivienda familiar cuyo valor es de 604.182 euros.

"Yo todavía no he perdido mi casa, estoy peleándolo, pero me la quiere quitar, igual que hizo con Blanca Villa. Estoy viendo sentencias todos los días de asesinos a los que les piden hasta 50.000 euros, ¿qué hemos hecho tan grave? Una cosa es que te pongan un castigo, pero que te arruinen una vida no hay derecho, no es de Dios", puntualizó, poniendo su opinión sobre la mesa.

La actriz reconoció que en aquel entonces lo único que hizo fue "contar todo lo que me había hecho esa señora. Ella también me ha insultado, yo nunca he sido su amiga ni he tenido relación con ella, solo trabajar. Me hacía la vida imposible, era como la cenicienta. Me ha hecho guarrerías", sentenció, defendiendo su postura.

Colaboradores junto a Sonsoles Ónega. 'Y ahora Sonsoles'.

Tan solo hace un par de semanas, Cantudo se mostraba feliz de dar a conocer la noticia. "Yo siempre he creído en la justicia, tarda mucho, pero llega", se le escuchó decir ante los micrófonos de Europa Press.

"A veces la verdad que tú estás defendiendo hay que demostrarla, no solo basta con decirla. Ella ha ganado porque tú no has podido demostrarlo", se escuchó a decir a Paloma Pelayo, tertuliana del programa de Antena 3, quien se mostró indiferente ante la contestación de la vedette.

"Tienen todas mis declaraciones y en ellas digo que es mala compañera y que me había hecho un montón de faenas", contestó entonces Nieto. Pilar Vidal, colaboradora habitual del magacín, no dudó en cuestionar a la invitada: "¿Tú crees que su carrera profesional se ha visto afectada por lo que dijisteis?", preguntó.

La contestación de Nieto fue rotunda: "Para nada. Ganó un montón de dinero con nosotras", contestó. Curiosa, Sonsoles Ónega, presentadora del programa, prosiguió con el interrogatorio: "Y si te quita la casa, ¿dónde vivirás?", preguntó. "Con ella de okupa. Ella disfruta haciendo daño, va mucho más allá", respondió sin dudarlo la actriz ante las cámaras de Y ahora Sonsoles.