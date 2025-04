Juan del Val, sobre Trump y su actitud en el funeral del Papa: "El Vaticano no le puede decir que no se siente en ese sitio"

El multitudinario funeral del Papa Francisco, que se celebró este sábado, 26 de abril, dejó imágenes de todo tipo, más allá de lo religioso. Una de las más comentadas fue la de la reunión de Donald Trump y Volodímir Zelenski antes del sepelio, un encuentro calificado como "simbólico" por parte de Ucrania.

Lo cierto es que el presidente de Estados Unidos quiso llamar la atención de distintas maneras, como se ha señalado este domingo, 27 de abril, en La Roca. Empezando por el lugar en el que se sentaron Melania y él durante la misa y siguiendo por el atuendo que escogió para despedir al pontífice.

"¿Nadie dijo nada de que Trump estuviese en primera fila?", ha preguntado Nuria Roca a Jesús Bastante, periodista especializado en información religiosa. Al parecer, hubo un cambio de protocolo de última hora. Trump y Zelenski, tras su charla, llegaron a la misa con el tiempo justo, así que se decidió que tomaran asiento en primera fila por cuestiones de seguridad.

Como ha apuntado Bastante, la primera fila estaba reservada para jefes de Estado en orden del alfabeto francés, con prioridad de Italia y Argentina. Luego, las casas reales católicas, seguidas de las no católicas. De esta manera, el sitio inicialmente asignado para el mandatario estadounidense y su esposa era la segunda fila, como mínimo.

Lo que sí tenía "difícil justificación" era el traje azul que llevó Trump. Jesús ha asegurado lo siguiente: "Es verdad que el protocolo no lo exigía, pero sí recomendaba ir de negro. Y tampoco le vas a impedir la presencia al presidente de Estados Unidos". "Se permiten muchas excepciones con él", ha opinado la presentadora del programa de laSexta.

Gonzalo Miró y Juan del Val, colaboradores de 'La Roca'. Atresmedia Televisión

Roca daba la palabra a los colaboradores, palabra que tomaba en primer lugar Gonzalo Miró: "En cuanto al sitio protocolario, no sé, pero es una evidente falta de educación". "Da la imagen que da y aquí estamos diciendo que es una falta de respeto. Pero el Vaticano no puede decirle que no se ponga ahí porque lleva el traje azul y no negro", ha añadido Juan del Val.

"Otra cosa es que le vieran comiendo chicle o mirando el móvil", ha aportado el responsable de la revista Religión Digital. Del Val zanjaba el debate de la manera más tajante posible: "Bueno, Donald Trump es un cateto. Es un cateto, ya está. Vamos a decir lo que es, y a partir de ahí ya vemos".