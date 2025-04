La vida actual de José Botella 'Chapis': de ser el presentador de '¡Qué me dices!' a sufrir un severo ictus y cuidar a su madre

Son los años 90 en España y en Telecinco un programa de televisión marcaba la diferencia. Su manera de abordar la información de la prensa del corazón, con un tono irónico y desenfadado hizo que marcara un antes y un después en el género. Hablamos del mítico ¡Qué me dices!, emitido en la cadena de Fuencarral entre 1995 y 1998.

El éxito de este programa no se puede entender sin la existencia de sus presentadores: Belinda Washington y José Antonio Botella, conocido como 'Chapis'. La química entre ambos presentadores fue clave para el espacio en Telecinco. Ahora, la actualidad de 'Chapis' se encuentra alejada de los medios de comunicación, tras sufrir un ictus y dedicarse al cuidado de su madre.

El carismático presentador dio sus primeros pasos en el barrio madrileño de Carabanchel. En su juventud, Chapis aspiraba a ser piloto como su padre, pero su miopía le truncó su sueño. Aun así, se buscó la vida en diversos oficios: albañil, camarero, auxiliar de vuelo e, incluso, profesor de inglés e italiano. Aunque la vida le tenía reservado un hueco en la televisión y gracias a un casting se convirtió en presentador de ¡Qué me dices!

Su estilo desenfadado y cercano conquistó al público y se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, lo que le permitió hacer sus pinitos en la música (lanzó un disco) y fue imagen de una marca de refrescos.

Todo parecía ir bien en la vida del presentador madrileño hasta que en 1998, Telecinco decide cancelar ¡Qué me dices!, una cuestión que provoca un giro drástico para Chapis. La muerte de su padre y la ruptura con su pareja lo sumieron en una profunda depresión. Además, desarrolló adicciones al alcohol y a la cocaína, lo que le llevó a sufrir un severo ictus que le dejó unas secuelas físicas permanentes.

Belinda Washington y 'Chapis', en '¡Qué me dices!'

Tras el final del programa dedicado a la prensa del corazón, Chapis ha reaparecido en dos ocasiones en televisión. La primera vez fue en el año 2011 en La Noria, donde contó los difíciles años que había vivido y cómo superó su adicción a la cocaína. Posteriormente, en 2017, participó en Sábado Deluxe y en Viva la vida, donde su deterioro físico y dificultades para expresarse fueron evidentes.

"Alguna vez me han propuesto volver a la televisión, pero mi madre me aconsejó que no me metiera en más líos", se expresaba el madrileño en el programa de Toñi Moreno. Actualmente, con 65 años, vive en una urbanización al norte de Madrid, dedicándose al cuidado de su madre y manteniéndose alejado del foco mediático. Sin duda, la historia de José Botella 'Chapis' es un recordatorio de los altibajos que pueden acompañar a la fama y la importancia de la salud mental y el apoyo familiar en momentos difíciles.​

En comparación, su inseparable compañera Belinda Washington continuó su carrera como presentadora en espacios como Telecupón, Grandiosas y Padres en apuros.​ Además, también ha desarrollado su faceta como actriz en numerosas series de televisión, incluyendo Hermanos de leche, La casa de los líos, Ciega a citas y Paquita Salas.