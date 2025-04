Antonio Pelayo explica por qué el Papa Francisco nunca ha venido a España: "Contemos las cosas desde el principio"

Como no podía ser de otra manera, el especial Antena 3 Noticias por el funeral de Papa Francisco ha contado con Antonio Pelayo. El sacerdote es corresponsal de Antena 3 en Roma desde hace más de 35 años y estos días está aportando tanto la última hora del Vaticano como contexto sobre cada movimiento que se está produciendo en la Santa Sede.

En determinado momento de la retransmisión liderada por Matías Prats y Mónica Carrillo, se ha planteado la duda de por qué el pontífice nunca llegó a visitar España. "Se quedó a las puertas, tenía ese viaje preparado a las Islas Canarias. ¿Por qué motivo crees que no visitó nuestro país antes? Antes lo debatíamos en mesa y no teníamos respuesta clara", ha comentado Carrillo.

"No la hay, porque... Bueno, vamos a contar las cosas desde el principio. Apenas ser elegido Papa, se celebró el quinto aniversario de la muerte de Santa Teresa de Jesús y, lógicamente, él siempre había manifestado una gran devoción hacia ella. En ese momento, sí que pensó venir a España. Más que pensarlo, lo tenía decidido", ha señalado Pelayo. Eso sí, "no lo comunicó" de manera oficial.

"¿Qué sucedió? Esto también nos consta. Si viene a Ávila, tendrá que pasar por Madrid. No va a ir a Ávila directamente. Ah, pues si va a Madrid, tendrá que ir a Barcelona. Y si va a Barcelona y Madrid, ¿por qué no va a bajar a Andalucía? Bueno, ahí ya las cosas se complicaron tanto que dijeron que ni Andalucía, ni Ávila, ni Madrid, ni Barcelona. Y ya no fue", ha comentado el periodista especializado en información religiosa.

En los años posteriores, se le fue "insistiendo": "Por ejemplo, el Año Santo Compostelano, también una efeméride para la vida de San Ignacio. Pero él nunca dijo: 'Lo estoy pensando'. Alguna vez dio una respuesta enigmática. 'Iré a España cuando resuelvan sus problemas". En ese momento, "la gente lo interpretó como una alusión política, pero también por la polarización de la Iglesia".

Antonio Pelayo, en el especial de Antena 3 por el funeral del Papa Francisco. Atresmedia Televisión

"Lo que realmente te puedo decir es que, hace unos meses, él ya había tomado la decisión de ir a Canarias. Es más, dijo, y lo puedo testificar, porque se lo he oído decir a la persona a la que se lo dijo, 'yo quiero ir a Canarias para que sepan que estoy con esos inmigrantes", ha relatado el comunicador.

Era un viaje que Jorge Mario Bergoglio tenía programado por el mismo motivo por el que fue a Lampedusa en 2013. Ese fue el primer desplazamiento de su pontificado. "Quería demostrar que está con ellos y para demostrar también a las autoridades canarias que en todo lo que pueda la Iglesia está con ellos. El tiempo y la enfermedad se le han vencido. Ese es el viaje que estaba más claro en su intención de hacer", ha asegurado Pelayo.