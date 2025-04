Los concursantes del Festival de Eurovisión 2025 sólo podrán llevar las banderas de los países a los que representan

La 69ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión está cada vez más cerca, se celebrará entre el 13 y el 17 de mayo en Basilea (Suiza). Dadas las polémicas surgidas en la anterior edición, la UER ha publicado un nuevo reglamento con el que impondrá que los cantantes de cada país sólo puedan portar las banderas de la nación a la que representan.

Así lo ha anunciado la emisora pública danesa DR, que ha señalado que ha recibido una copia de las nuevas reglas sobre enseñas tanto para fans como para los concursantes del certamen. La cadena ha revelado que la nueva línea editorial de banderas del festival establece que, si bien, “se deben evitar los mensajes políticos”, el país anfitrión “valora mucho la libertad de expresión”.

El resultado deja dos líneas muy diferentes entre los participantes y el público asistente. Los eurofans podrán acudir al St. Jakobshalle pudiendo portar cualquier bandera que deseen… siempre que cumplan con la ley helvética. Esto quiere decir que están prohibidas las enseñas con contenido racista y discriminatorio, incluidos símbolos que inciten a la violencia o el odio.

También se prohíben banderas que puedan considerarse ofensivas o difamatorias, así como de organizaciones terroristas. Esto quiere decir, que el público podrá portar las banderas arco iris de los derechos LGBT, así como la enseña de las personas no binarias. También se permitirá portar banderas de países no participantes, como las de Estados Unidos, China o Palestina. Incluso la de la Unión Europea, que fue prohibida en 2024.

Esto quiere decir que se flexibiliza la política de las banderas para esta edición de 2025 respecto a la de 2024, cuando las enseñas de los territorios palestinos estuvieron prohibidas. Ahora bien, se ha endurecido la política para los artistas y delegaciones. La DR revela que la UER establece que los concursantes sólo podrán portar las banderas de los países a los que defienden en Basilea.

Marco Mengoni en la 'Flag Parade' en Eurovisión 2023.

Por otro lado, los participantes sólo podrán portar las banderas de sus países durante el desfile, la clásica Flag Parade, así como en la zona de la Green Room, donde están situadas las delegaciones. Dichos estandartes serán proporcionados por la cadena del país anfitrión, la suiza SRG SSR.

De esta forma, se evitarán estampas como la de Nemo el año pasado. El ganador por The Code metió clandestinamente la enseña de las personas no binarias, a pesar de no haber tenido permiso para ello. Esa misma bandera la lució también con su delegación en la Green Room del Malmö Arena.

Bambie Thug en Eurovisión 2024. Reuters

Habrá sanciones para los artistas que incumplan las reglas. La DR informa que cualquier representante que viole esta política oficial podrá ser sancionado con la confiscación de la enseña y la expulsión del estadio, por lo que correrían el riesgo de ser descalificados. Además, el reglamento establece que “podrían aplicarse consecuencias adicionales”.

La UER ha señalado que la nueva regla está “diseñada para crear claridad y equilibrio” y que espera que los artistas y delegaciones actúen “de buena fe”. Con lo cual, mientras que el público asistente podrá mostrar sus opiniones o su apoyo a minorías de distinta índole, los cantantes deberán mantenerse neutros y mostrar que están allí representando completamente a un país.