Carmen Borrego se pronuncia sobre una “leyenda urbana” sobre su persona: “Es absolutamente mentira”

En el clan Campos las discrepancias entre sus miembros ha sido una constante en los últimos años. Algunos distanciamientos han sido más que obvios, como el de José María Almoguera con su madre, Carmen Borrego, y otros más sutiles, pero fáciles de apreciar para el público, como el de la propia Carmen con su sobrina Alejandra Rubio.

La última guerra parecía abierta entre José María Almoguera y Alejandra. Sandra Aladro apuntaba que José era “el más amable de la familia”, y esto no ha gustado nada a su prima. Desde Vamos a ver sentenció: “Yo también era encantadora cuando empecé aquí. Era amable, al principio, hasta que me acosáis”.

“No tengo ningún problema con mi primo José, para mí no hacemos lo mismo. Yo no he vendido exclusivas hablando de mi familia, ni hablando mal de mi madre ni he entrado a ningún reality de televisión. Simplemente hago aquí mi trabajo”, sentenciaba la pareja de Carlo Costanzia, tras ver un vídeo el que Almoguera deslizaba que los dos se dedican a lo mismo.

A pesar de que todo parecía agitado, el hacha de guerra se habría enterrado, algo que Carmen Borrego ha celebrado en Vamos a ver. “Estoy encantada de que este tema se zanje, no quiero ni medio problema, yo no tengo problema con Alejandra. Y tampoco tengo problema con mi hijo”, comenzaba diciendo la que fuese concursante de Supervivientes.

Para ella es posible que cualquiera acerque posturas “si José y yo hemos llegado a un entendimiento, hemos conseguido superarlo y hemos conseguido perdonarnos”. Por eso, “necesito desde aquí decirle a mi familia que, por favor, apoye eso y no vuelva a sacar (el tema de su hijo y ella)”.

Sin embargo, en el plató, le preguntaban a Carmen por las veces que se ha publicado y se ha dicho que ella y su sobrina no tienen buena relación. “Vamos a ver, esa leyenda urbana es estupenda, lleva años. Yo no tengo ningún problema con mi sobrina, es absolutamente mentira que yo hable mal fuera y que ponga otra cara a dentro, que venga aquí la persona a la que yo le he hablado mal”, pedía la hermana de Terelu.

Sí reconoce que a veces la prensa le ha preguntado por ella y ha respondido que “es que Alejandra es tímida, es que Alejandra tiene otro carácter”, pero que no ha dicho nada malo de Alejandra, “ni lo voy a hacer”.