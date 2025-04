María Meneses (Nena Daconte) se sincera sobre sus adicciones con Cruz Sánchez de Lara: "Me dejé vencer por lo fácil y hui"

María Meneses, artísticamente conocida en su momento como Nena Daconte, es la protagonista de esta semana de Madres: desde el corazón. En el programa de Mitele PLUS, la madrileña reflexiona sobre cómo la maternidad le ayudó a tomar de nuevo las riendas de su vida, tras unos años convulsos marcados por los excesos.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, ahonda con ella en "la cara B" del éxito. Después de pasar por la segunda edición de Operación Triunfo, la entrevistada formó Nena Daconte junto a Kim Fanlo, su compañero sentimental de entonces. La fama del dúo no tardó en subir como la espuma.

"Me dediqué a beber, a pasarlo bien, empecé a probar de todo, porque siempre he sido muy rebelde. Siempre he intentado llevar mi vida por un camino diferente al que me habían enseñado. Claro, yo era muy joven. Tenía 27 años y es verdad que con esa edad puedes ser madura, pero yo estoy empezando a enterarme de la vida con 40 o 45", confiesa.

"Tanta presión y tanto cansancio" hicieron mella en Meneses, que solo logró paliar los efectos de ambos con las adicciones: "Me dejé vencer por lo fácil y hui". Cuando se vio en un punto de no retorno, Mai tomó una decisión: "Fui al psiquiatra". Allí le diagnosticaron depresión psicótica.

Ante la duda de Sánchez de Lara, la artista comenta que es "una depresión mezclada con psicosis, con paranoias y alucinaciones". "Fue una época complicada, estuve dos años sin saber que eso que estaba viviendo no era del todo real. A mí se me quitó con medicación", desvela la invitada al formato de Tesseo Producciones.

María Meneses y Cruz Sánchez de Lara charlan en 'Madres: desde el corazón'. Mediaset España

"¿Sigues tomando medicación?", quiere saber Cruz en determinado momento de la charla. "Ahora ya no. Yo estoy bien, pero tengo mi cajita en el cajón, por si acaso. La cajita de las emergencias", señala Meneses, añadiendo que dejó las pastillas cuando se quedó embarazada de su primer hijo: "No quería que afectase al embarazo".

Antes de esta buena decisión, hubo unas cuantas malas para María: elecciones de novios, las sustancias... "Hay un componente de autodestrucción en todas las adicciones", declara la primera expulsada de OT 2, que, una vez nació su segundo hijo, acabó su contrato con Universal e hizo un parón profesional. La cantante asegura que fue una manera de tirar "por la borda" su proyecto, aunque ahora va recuperándolo poco a poco de manera independiente.