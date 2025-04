Sonsoles Ónega, a lágrima viva en directo ante el dolor de Antonio Pelayo por la muerte del Papa: "Te entiendo"

El mundo está de luto por la muerte del papa Francisco. La máxima autoridad de la Iglesia Católica falleció este pasado lunes 21 de abril a los 88 años, tras sufrir un ictus en su residencia de Santa Marta, donde estaba recuperándose de una neumonía. Las reacciones siguen sintiéndose y Sonsoles Ónega no pudo evitar emocionarse al presenciar cómo Antonio Pelayo se rompía a llorar por el deceso del sumo pontífice.

El corresponsal en el Vaticano se rompía al recordar al primer papa jesuita. “Me encuentras en un estado de ánimo bastante deprimido, porque para mí es una pérdida personal”, reconocía el comunicador, quien era muy cercano al Santo Padre.

“Atreverme a decir que era un amigo del Papa es excesivo, pero era muy cercano. Estuve en su apartamento hablando con él y me regaló por mi cumpleaños seis botellas de vino argentino", confesaba muy visiblemente emocionado.

Andrew Medichini Reuters De Trump a Lula pasando por los Reyes pero sin Sánchez: así será el funeral del Papa

“No digo que he perdido un amigo, he perdido un padre”, agregaba. “Era un papa muy cercano, buscaba esa fraternidad. Y eso ningún papa ha sido capaz de transmitirlo”, compartía, no pudiendo evitar llorar por el dolor que sentía ante el deceso del sumo pontífice.

Tal era la tristeza, que Pelayo le terminó contagiando el dolor a Sonsoles Ónega, quien terminaba también llorando en la conexión en directo. “Te agradezco la emoción, porque es lo que hay que transmitir, tus lágrimas nos dicen más que cualquier crónica”, rota también por el dolor y con lágrimas en los ojos.

Sonsoles Ónega y Antonio Pelayo en 'Y ahora, Sonsoles'.

El periodista terminaba así con una ronda de declaraciones en las que se le pudo ver afectado. Por ejemplo, cuando conectó con Susanna Griso en Espejo Público. “Roma está conmocionada, sobre todo después de haber visto al Papa ayer, saludando a diestro y siniestro, con esa voz frágil que tenía, con unos gestos que se veía que tardaba en reaccionar. Era un papa muy querido por los romanos”, expresaba.

Sonsoles Ónega y Antonio Pelayo en 'Y ahora, Sonsoles'.

Pelayo, quien es tanto periodista como sacerdote, no dudaba en ensalzar la figura del Sumo Pontífice argentino. “Es un hombre que se ha desempeñado en todo. Toda su vida ha sido una entrega al pueblo de Dios”, señalaba.

“Ya veíamos ayer que la recuperación era gradual, pero lenta. La voz la tenía muy tomada, los gestos eran muy poco expresivos. Es como si hubiera querido despedirse ayer”, agregaba. Al funeral del Papa acudirán los reyes Felipe VI y Letizia representado a España. No lo hará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.