Juan del Val, alto y claro sobre el Papa: "No ha aportado ningún cambio real, por eso tenía la simpatía de la izquierda nueva"

Como no podía ser de otra manera, este martes, la tertulia de actualidad de El Hormiguero giró en torno a la muerte del Papa Francisco. La noticia saltaba este lunes: Jorge Mario Bergoglio fallecía a los 88 años tras sufrir un ictus. Su estado de salud ya era delicado, pues estuvo 38 días ingresado por una neumonía bilateral.

El debate del formato de 7yAcción contó con tres colaboradores en esta ocasión: Juan del Val, Rosa Belmonte y María Dabán. Y es que Rubén Amón entró por videollamada, al estar desplazado con Antena 3 a Roma para contar la última hora. Desde plató, Del Val mostraba sus "respetos" a los creyentes, a pesar de no serlo. "Yo no soy creyente, pero no se pueden hacer las cosas mejor".

"Desde el mismísimo planteamiento de cómo se explica el mundo en la religión católica. Desde que te dicen la frase 'el abuelito está en el cielo'. ¿Qué mejor manera de entender la muerte de un familiar o cualquier ser querido que diciendo que se va a un lugar mejor?", se preguntó el marido de Nuria Roca.

Juan aplaudió "las liturgias", "todo lo que envuelve" al rito católico, como el hecho de que el camarlengo selle los aposentos del Papa Francisco en Santa Marta y el Palacio Apostólico. El escritor, más allá de creer o no, ya que eso es un "ejercicio intelectual", pidió "un respeto a esas formas tan maravillosas".

Acto seguido, Belmonte pasaba a reflexionar sobre esa frase que se asociaba al Papa Francisco, el del "Papa de los pobres". "¿Qué Papa es de los ricos?", cuestionaba la escritora, añadiendo que existe "un malentendido sobre la humildad" de Bergoglio. Sea como sea, según planteó Pablo Motos, el pontífice generó cierta "unanimidad" entre la opinión pública.

Rosa Belmonte, colaboradora de 'El Hormiguero'. Atresmedia Televisión

"No sé si ha sido un gran pontífice, pero sí un gran comunicador", asumía Amón. Para justificarlo, el tertuliano comentó que prácticamente todos los líderes mundiales acudirán a su funeral el próximo sábado. La cita congregará, incluso, a políticos que están enfrentados. Y a Donald Trump.

Respecto a las presuntas "ideas progresistas" del Papa Francisco, Rubén lo tenía claro: "Sus ideas no son tan progresistas". "El Papa no ha aportado ningún cambio real, todo ha sido aparente y estético. Creo que es lo que da explicación a que haya tenido tanta simpatía por parte de la izquierda nueva", agregó Juan Del Val.

"[La izquierda nueva] en lo que se suele fijar es en el fondo, nunca en las formas. En la espuma de la cerveza", aseguró el también rostro de formatos como La Roca o El Desafío. Rosa Belmonte aportaba la explicación: "Pero porque ha sido un Papa populista".