Javier Ambrossi, director de cine: “Un chico me metió un palizón y desde ese día no volví a ser igual”

Javier Ambrossi está que no para. El domingo de esta semana estrena la serie Mariliendre, de la que es productor con su productora Suma Content, y, además, se ha incorporado a la Cadena SER para dirigir y conducir Esta noche libro, un programa producido por SER Podcast que reflexiona sobre algunas de las obras literarias que le han marcado.

Un programa con un punto de vista diferente y rompedor. La escritora Alana S. Portero y la comunicadora María Barrier acompañan a Ambrossi en este nuevo club de lectura, que contará con una invitada en cada entrega. Su primera entrega ha girado sobre Jane Eyre de Charlotte Brönte, con la participación de Clara Galle.

En su debut como locutor, Javier Ambrossi ha compartido una vivencia muy personal. “Me pasó algo muy parecido a lo que le pasa a Jane” comienza narrando el cineasta. “Después del episodio con la habitación roja, en la que la tía la vuelve a meter a pesar de que ya está sufriendo mucho y de repente le intenta tratar bien”, recuerda sobre la obra.

Jane comienza a leer, o le ofrecen tarta. “Y de repente dice: nada me interesaba. Y a mí me pasó algo parecido. Hubo un momento en el que tuve un episodio en el que un chico me metió un palizón en mitad de un campo de fútbol, y después de ese día no volví a ser igual”, relata el esposo de Javier Calvo.

Ambrossi explica que tras la agresión sintió que “se había roto algo, todo lo que había de cristal se había roto y, sin embargo, fue el principio de mi vida”. “Fue donde me di cuenta: no tengo nada. Me han roto como la campana de cristal y por aquí empecé a ver la luz por la rendija”, siguió relatando.

En ese punto de inflexión comenzó a leer y a escribir, “a ser yo mismo”, pensando “no le voy a gustar a nadie igualmente”. “Para mí ese momento que tiene Jane de revelación es muy parecido y por eso me gusta tanto ese inicio de la novela”, finaliza, sobre el paralelismo de la novela con su obra.

Esta noche libro'es la primera incursión radiofónica de Javier Ambrossi. Tras triunfar con la obra de teatro La Llamada, que posteriormente adaptó al cine, ha desarrollado una exitosa carrera en televisión, firmando junto a Javier Calvo series como Paquita Salas, Veneno o La Mesías. Su trabajo como director, productor y guionista le ha llevado a ganar tres Premios Ondas y cinco Premios Feroz durante la última década. Además, ha obtenido dos nominaciones a los Premios Goya y actualmente se encuentra preparando La bola negra, su nueva película.

Javier Ambrossi en 'Esta noche libro'.

El resto de los capítulos se estrenarán cada dos semanas y girarán en torno a Diario 1, de Anaïs Nin; Diario de un ladrón, de Jean Genet; La campana de cristal, de Sylvia Plath; Las olas, de Virginia Woolf, y Desayuno en Tiffany’s, de Truman Capote.