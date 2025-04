El debut de Chenoa como presentadora en TVE con 'The Floor': "Juego en casa. Aquí estoy parida por tele y por música"

Han pasado casi 25 años desde que una jovencísima Chenoa se diera a conocer en la Academia de Operación Triunfo en TVE. Desde entonces, la mallorquina se ha labrado una carrera en televisión, ganándose el cariño de todos los españoles, sobre todo por formar parte del jurado de Tu cara me suena.

Chenoa ahora ha dado un paso más al convertirse en presentadora. Después de aprobar con nota pilotando las galas de Operación Triunfo en Prime Video con sus famosos tarjetones -volverá a hacerlo en septiembre- regresa a su "casa", como dice ella, para pilotar The Floor, el concurso que pasó por Antena 3 con Manel Fuentes al frente. "Me escribió para desearme suerte", revela.

"Juego en casa. Aquí estoy parida por tele y por música. Yo salí de aquí", recuerda en un encuentro con los medios, entre los que se encontraba BLUPER, a colación de la presentación de la nueva versión de este formato que llega este miércoles a La 1 (22:50) tras La Revuelta de Broncano.

Producido por Satisfaction Iberia, The Floor contará con la misma mecánica que en la cadena de Atresmedia. Es decir, 100 participantes competirán por conquistar un tablero gigante, dividido a su vez en 100 casillas. Cada una representa una categoría de conocimiento distinta, la cual domina la persona que se sitúa sobre ella.

Para ir ganando territorio, los concursantes deben ir retando a sus oponentes enfrentándose a categorías completamente desconocidas en duelos de 45 segundos. El que pierda, cae eliminado directamente. Y así hasta que sólo quede uno -el concurso cuenta con ocho entregas- que se llevará de premio 100.000 euros. "El juego evoluciona continuamente y las estrategias se desmoronan constantemente", admite Alberto Puerta, director de The Floor.

Chenoa en una imagen promocional de 'The Floor'.

Además de Chenoa, lógicamente, el The Floor que aterriza en La 1 cuenta con dos diferencias respecto al de Antena 3. Una de ellas es la escenografía. "Es totalmente distinta. Se parece mucho más a la de Estados Unidos. Es más luminosa y elegante", explica el productor David Gallart. Y otra es la casilla dorada: "Te da más segundos para que puedas contestar. Para conseguirla tienes que ganar tres retos seguidos".

"Es un concurso muy exigente y he tenido que estar muy implicada en el mecanismo. Alberto me animaba mucho, como un entrenador. Me ha faltado dormir en los camerinos", asegura Chenoa, que también destaca la diversidad que hay sobre el tablero: “Las personalidades de los concursantes afloran ante la presión y la estrategia desaparece en el momento. Los concursantes son 50 mujeres y 50 hombres. Cada uno ha traído su propio sello".

Tablero completo de 'The Floor' y sus 100 casillas (y concursantes).

El concurso, por cierto, tiene la garantía de ser un éxito internacional. Y es que, The Floor se está produciendo en 21 territorios, tal y como señalan sus responsables. "En Estados Unidos va por la tercera temporada. El formato está maduro y mejorado", defiende Gallart.

Chenoa vuelve a La 1 como uno de sus rostros estrella, si bien hace unos meses, brilló abriendo la segunda semifinal del Benidorm Fest. "Me fascinó mucho, porque no había ido nunca. Me propusieron abrir el show, y lo hice con Atrévete. Me emocioné mucho", dice la cantante, que retomó su faceta musical lanzando el tema Bailar contigo.

En la presentación de The Floor, María Eizaguirre, directora de Comunicación de la Corporación, la abrió las puertas al Benidorm Fest. ¿Se ve representando a España en Eurovisión? "Si tuviera una buena canción, sí. Pero es lo complicado de esto. Yo a veces compongo y también recibo temas de otros autores. Te tienes que sentir identificada con tus canciones, si no, no tiene sentido", dice rotunda.