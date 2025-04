Alessandro Lequio no se muerde la lengua y señala a Montoya en 'Supervivientes': "Si tiene fiebre, que se muera"

La continuidad de Montoya en Supervivientes 2025 marcó la última gala de Tierra de Nadie. El de Utrera se vio obligado a ser evacuado por los servicios médicos del programa y anoche se reencontraría con sus compañeros en el Oráculo de Poseidón.

"Estoy mejorcillo que muerto. Hacía tiempo que no estaba así a nivel de fuerza. La febrícula esa... Reventé y lo pasé mal", explicaba de primera mano el que fuera protagonista de La isla de las tentaciones y estrella principal de esta edición en Honduras.

Ahora, solo quedaba el veredicto final de los médicos que le habían tratado. El presentador Carlos Sobera sería el encargado de comunicarle a Montoya y a la audiencia del programa el futuro del superviviente. Un momento de tensión para todos los presentes tanto en el plató como la palapa.

"Montoya fue atendido por un cuadro de malestar general. Dolores articulares, debilidad y fiebre elevada. Por ello, fue evacuado para su tratamiento y observación. La buena respuesta al tratamiento y la desaparición de los síntomas permiten que regrese con sus compañeros", comunicaba Sobera la continuidad del andaluz en los Cayos Cochinos.

Sobre este asunto, en Vamos a ver, el magacín presentado por Joaquín Prat en Telecinco, quisieron abordar de primera mano con los colaboradores del programa. Carmen Borrego, Antonio Rossi, Pepe del Real o Sandra Aladro aportarían sus opiniones sobre el reality.

"Carmen Alcayde llega tarde y todos se apartan de ella porque es la última que ha llegado. La nominan semana tras semana y eso le ha hecho irse con la gente que se quiere", comentaba Carmen Borrego sobre la unión inseparable de la presentadora con Montoya.

"Se está pasando de chuparle el trasero a Montoya, ya no tiene ni voz propia", comentaba Alessandro Lequio sobre el concurso de la que fuera presentadora de Aquí, hay tomate. Posteriormente, debatieron sobre el reparto de recompensas donde, una vez más, Montoya y Alcayde quedaron marginadas de sus compañeros.

'Supervivientes 2025'

"A estas alturas y con dos personas que se han aislado del grupo voluntariamente, yo tampoco compartiría", defendía el presentador Joaquín Prat la decisión tomada de Manuel de compartir su recompensa (un pollo asado con patatas) junto a Makoke, que vivieron juntos varias semanas en Playa Misterio.

"El reto de Posesión es, normalmente, para compartir. Para ser buen líder de un grupo tienes que saber compartir, algo que ni Damián ni Pelayo están sabiendo hacer", opinaba Alejandra Prat sobre los gestos realizados por algunos concursantes.

Montoya, protagonista en Honduras

"Se va allí a concursar. Puede sonar mal, pero lo primero yo y si sobra algo también. Si me llevo mal con alguien, no comparto absolutamente nada. Ya está bien del buenismo y de quedar bien. La verdad por delante y no tengo por qué compartir ni dar absolutamente nada a nadie. No voy a hacer amigos, sino a ganar un concurso", hablaba sin ningún tipo de reparo el periodista Antonio Rossi.

Alessandro Lequio no iba a dejar pasar su turno de réplica: "Pelayo y Damián han creado una alianza muy sana. Intentar sobrevivir al huracán Montoya, sin darles ni un gramo de arroz que me parece bastante lícito". "Había una persona con fiebre, tirado en la arena. Creo que había que hacer una excepción", defendía Sandra Aladro a Montoya.

Joaquín Prat y Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

"¡Pero si es un rival! Y si tiene fiebre, que se muera. Bueno, metafóricamente", no dudaba en señalar Alessandro Lequio a Montoya, aunque acto seguido matizaba sus palabras. "Hay que aprovechar las debilidades del enemigo", opinaba en la misma línea Rossi.

Ante las palabras del italiano, Joaquín Prat no dudó en reprenderle: "En la semana donde ha fallecido el Papa que predicaba, sobre todo, la caridad cristiana me parece fatal que te posiciones de esa manera diciendo que 'se muera si tiene fiebre'".

"Lo he dicho metafóricamente. Aquí hay un rival muy fuerte y si se tiene que ir por una cuestión de fiebre, pues yo lo aplaudo. ¡Que se vaya!", aclaraba, de nuevo, sus polémicas palabras dirigidas directamente al superviviente de Utrera.