Adiós confirmado de Laura Fa en 'Espejo Público': "Qué injusto es no poder compaginarlo con 'La familia de la tele'"

Laura Fa se ha convertido en una de las periodistas más reconocidas del panorama televisivo en España. Su larga trayectoria en los medios de comunicación le ha catapultado a la fama, gracias a su gran labor periodística y al tono desenfadado que desarrolla en los programas donde ha participado en los últimos años.

La actualidad de la catalana se centra en dos proyectos profesionales. Desde el año 2023, es colaboradora habitual de Espejo Público, en su espacio dedicado a la crónica social llamado Más Espejo. Allí, comparte plató con Gema López, antigua compañera suya en Sálvame, y con Susanna Griso, entre otros compañeros de Antena 3.

Por otra parte, Fa también colabora con RAC1 y lidera un conocido podcat en El Periódico de Catalunya, llamado Mamarazzis, donde junto a Lorena Vázquez realizan un repaso informativo a la actualidad de la crónica social de nuestro país.

Ahora, su presente parece haber dado un giro de 180 grados. Hace tan solo unas semanas, se conoció que Laura Fa iba a formar parte del nuevo proyecto de los creadores de Sálvame en TVE. La antigua Fábrica de la Tele, ahora renombrada como Osa Producciones, comenzará sus emisiones en La 1 con La familia de la tele, un nuevo magacín para la pública que promete tomar el relevo del extinto Sálvame de Telecinco y de Ni que Fuéramos Shhh de Canal Ten.

En un principio, se había confirmado que Laura Fa iba a poder compaginar su trabajo con Griso en Espejo Público con La Familia de la tele, presentado por Inés Hernand, Aitor Albizua y María Patiño. Ella misma se ha hecho eco de estos rumores y ha confirmado que finalmente no podrá compaginar ambos proyectos profesionales. Así, lo afirmaba en el último podcast de Mamarazzis.

"Que se sepa que mi vida va a estar en 'La Familia de la Tele'. Muchas gracias a Antena 3 por este tiempo, a Susanna Griso, Nando Escribano y Alberto Díaz, el director. He sido super feliz este tiempo en 'Espejo Público', pero llegan nuevos proyectos, la vida de la titiritera es así. Sube una carroza y un programa en el que me apetece subirme, con compañeros con las que he estado mucho tiempo", apunta la periodista sobre su futuro más inmediato en la televisión.

La catalana también hacía referencia a su no continuidad en Espejo Público: "He visto mucho el titular de si compaginará o no compaginará. Que fácil es para algunos compaginar la tele y que difícil para otros. Que injusto para algunos de nosotros, que ganamos muchísimo menos que otra gente, y estamos obligados a no poder compaginar, pero estamos acostumbradísimas".

"No sé cuál es la explicación para la gente que somos periodistas del corazón, que no quieren. A lo mejor con los personajes es más fácil hacerlo", se expresaba Laura Fa en Mamarazzis. "Lo que pienso no lo voy a decir, no quiero que nos cierren 'Mamarazzis', ni complicarme la vida", concluía finalmente su intervención sobre su salida del magacín de Atresmedia.

La que fuera colaboradora de Sálvame defendía su decisión de apostar por el magacín de TVE: "Con Óscar Cornejo, que fue quien me llamó y quien me puso en Madrid hace muchísimos años. Cuando me llama tengo que ir, no puedo hacer otra cosa. No tengo capacidad para saber si será bueno, malo o regular, siempre pienso que será bueno cualquier cosa que me proponga".