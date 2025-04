Un soltero de Barcelona rechaza a su cita en 'First Dates' por su desagradable actitud: "Que acabe ya la cena, quédate sola"

Un día más y First Dates llega a los hogares de España. Los más fieles seguidores del formato presentado por Carlos Sobera no fallaban a su cita nocturna en Cuatro, con el dating show de éxito de la televisión de nuestro país.

En la emisión de este martes, varios solteros exigentes probaron suerte para buscar el amor y dejaron momentos interminables de risas y diversión. Uno de ellos fue Ismael que tiene 56 años y venía de Barcelona. "A mí la falsedad no me gusta, si tengo que decirle a una persona hija de p... se lo digo a la cara", se presentaba sin reparo el soltero de esta noche.

"A mí no me encontrarás menear el culo con chavalitas de 20 porque me parece patético. Hay tías que van con su hija a las discotecas y la hija pasa un bochorno delante de las amigas. La madre intenta ponerse unos leggins que parece una morcilla de Burgos embutida", se expresa de manera tajante el soltero procedente de Barcelona.

La afortunada de poder conocer a Ismael iba a ser Rosa (56 años y de Badalona) y la primera impresión de él no iba a dejar a títere con cabeza: "Demasiado mayor para mí. Le he dado dos besos y no he notado ningún olor. No me ha gustado". Por su parte, ella tampoco parecía convencida tras conocer a su cita del programa: "No es lo que yo buscaba".

Durante la cita, Rosa siguió alimentando su pensamiento negativo hacia Ismael: "Me gustan altos, que se cuiden y que sean más jóvenes. Estoy acostumbrada a conocer a chicos menores que yo". "La he visto un poco falseta. Con el debido respeto, se parece a mi madre", sentenciaba Ismael la actitud de su cita en First Dates.

Ismael, en 'First Dates'

Ambos compartían la pasión por el cine, pero Rosa no dudó en criticar el séptimo arte de nuestro país: "No hay películas muy buenas como para ir al cine. Debe haber boquitas buenas que sean españolas". Un comentario que no gustó nada a Ismael: "Siempre tirando por tierra lo nuestro, el cine español tiene muy buenas películas".

Sin duda, Ismael no estaba cómodo en su cita y así se expresaba: "Si tú no quieres convivir con nadie, quieres viajar sola, no sé que... Pues chica, quédate sola. ¿Para qué vienes aquí? Somos agua y aceite, a menos que se ponga detergente no se mezcla".

Rosa, en 'First Dates'

"Estoy deseando que se acabe la cena. Menos mal que los platos son pequeños. Yo tengo un defecto y cuando no me gusta una situación o no me encuentro a gusto con alguien, se me nota", criticaba duramente Ismael a su cita de esta noche.

La decisión final estaba vista para sentencia y la tensión se mascaba en el ambiente. Manuel no le daba los dos besos protocolarios a Rosa y le estrechaba la mano. "No tendría una segunda cita con Rosa porque no es el tipo de persona con la que yo iniciaría una relación porque tampoco la veo a ella receptiva".

La de Badalona respondía al soltero: "Simplemente no ha habido feeling. Nada más que eso. Yo no tendría una segunda cita con Ismael". Acto seguido, el catalán no iba a perder más su preciado tiempo y abandonaba el set del programa con un contundente: "Hala".