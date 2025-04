Álvaro y Bayan (‘La isla de las tentaciones’), expulsados del reality de Mitele Plus: “Comportamiento intolerable”

La actual temporada de Los vecinos de la casa de al lado, el reality de Mediaset que se emite exclusivamente a través de Mitele Plus, nació como una suerte de spin-off de La isla de las tentaciones. Alba Rodríguez, Sthefany Pérez y Bayan Al Masri fueron los tres primeros nombres confirmados, y a los que luego se sumaron Álvaro Rubio, Mayeli y Gerard.

El programa nació con cierta agitación. Las cuentas pendientes entre los jóvenes eran demasiadas, y a los pocos días de arrancar la aventura Alba fue expulsada. En una pelea con Gerard, que dijo que Lucía era guapa, Alba superó “unas líneas rojas inadmisibles”, según definieron desde el formato. Líneas que ahora se han vuelto a traspasar, y de manera doble.

En esta ocasión, los expulsados son Bayan y Álvaro, quienes han sido apartados de la experiencia televisiva por haber tenido un “comportamiento intolerable”. De esta manera lo expresó el maestro de ceremonias del reality, Iban García, en la gala emitida este lunes.

En concreto, las líneas rojas se cruzaron cuando ambos comenzaron a tener una fuerte discusión en la que Mayeli era el centro. Bayan (expareja de Eros, con el que entró a La isla de las tentaciones) y Álvaro (expareja de Alba, también expulsada de manera disciplinaria) se recriminaron todo tipo de comportamientos, y discutieron por el protagonismo que tienen una vez se cerró la etapa de La isla de las tentaciones.

Los dos jóvenes tuvieron que ser separados por sus compañeros, entre los que se encontraba Gerard. Y no quedó ahí la cosa, pues más tarde volverían a discutir a gritos.

A diferencia de otros realities en los que el aislamiento es extremo, los concursantes de Los vecinos de la casa de al lado van al plató dos veces por semana. Y allí fue donde Iban García les anunció que su aventura acababa de terminar.

“Sois conocedores de las normas de la comunidad que prohíben expresamente cualquier tipo de comportamiento invasivo o que suponga una falta de respeto a un compañero. Por ello, y debido a las innumerables faltas de respeto entre vosotros, a la clara invasión del espacio personal y al comportamiento intolerable, desde este mismo instante estáis expulsados de Los vecinos de la casa de al lado”, anunció el influencer.

'Los vecinos de la casa de al lado'.

A través de las redes sociales los dos expulsados han compartido algunas impresiones. Así, Álvaro ha contado que ha regresado a casa de Mayeli, en el centro de Madrid, y asegura estar “bastante triste” con su concurso. “Creo que no he podido ser yo... Estaba empezando a ser yo, pero una discusión ha hecho que mi paso por el programa se terminara”.

Por su parte, Bayan ha regresado a Mallorca, con la decisión de no machacarse más con lo sucedido. “Tampoco me voy a machacar más, porque creo que ya me machaco muchísimo. La vida es así: aprendizajes, te equivocas, la cagas, te levantas y así. Nadie es perfecto, no me voy a justificar. No fui a lavar mi imagen: se ha visto mi impulsividad, mi mal genio y mi mala boca”.